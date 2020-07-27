快訊

威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女兒幫父抽中加碼券遭冷回「那麼少錢沒什麼好開心」 火大到想全捐出

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為民眾上網登錄文化部的藝fun券與客委會的浪漫客庄旅遊券。記者陳正興／攝影
圖為民眾上網登錄文化部的藝fun券與客委會的浪漫客庄旅遊券。記者陳正興／攝影

政府繼推出振興三倍券之後，四大部會再推出各種加碼券，不過藝Fun券卻因為公開抽籤之後，身分證號碼尾數是1、2、6的民眾全都槓龜；浪漫客庄旅遊券則因為系統卡關、不穩定亦引發爭議，明天(28日)則是截止登記日；動滋券將於28日下午3點半抽出中籤名單。

對於四大部會各種加碼券，有民眾抱著姑且一試的心態參與抽籤，期待中獎，但也有民眾搞不清楚抽籤流程和方式，覺得太麻煩索性放棄。近日有網友在ptt的Woman Talk版就發文表示，她很後悔幫家裡的長輩登記這些券。

該名網友說她的父母不太會用智慧型手機，於是幫忙他們申請了農遊、客庄及藝Fun券，結果很幸運地，全都有順利中籤。原本以為是美事一樁，她還很開心地跟父母告知此事，還講了總共拿到多少錢。

相較母親的反應很高興，父親的態度則是冷冷地說「那麼少錢沒什麼好開心」，等中了上千萬再跟他說，他沒空也不想學那些App，「浪費時間！」結果父親這樣的回話讓這名網友超火大，已經打算把他父親中籤的那些金額全部捐出，她並問說「如果是大家會怎麼做？」

底下則有不少人留言安慰說「這樣不是很好嗎？自己拿來用呀！」、「熱臉貼冷屁股的感覺，我懂！」、「捐什麼捐，自己留著用就好」、「老人家對學習新事物，有恐懼很正常」、「自己用+1，記得謝謝爸爸。」

還有人站在爸爸這邊幫忙說話，認為這樣的金額是真的很少，「如果妳父親還有在賺錢的話，看到政府為了這點小錢弄的百般花樣，肯定沒興趣」、「我跟你爸爸想的一樣，這種蠅頭小利不值得花太多寶貴的注意力在上面。」

然而，也有其他人有不同意見。有人開玩笑說自己登記一堆，但都沒抽中，看了這種「炫耀文」心情更火大。另外還有人表示，「爸爸應該是怕妳麻煩，才這樣講」、「他們是想給妳用啦，只是害羞不敢講」、「講得冷血一點才能讓妳放心花啊，這樣想心情有沒有好一點？」

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

延伸閱讀

三倍券使用至今 屏東縣部分攤販最擔憂這三件事

不用再寫到手斷掉 臺銀：紙本三倍券兌領手續已簡化

藝FUN券抽獎規則公平嗎？數感專家抓出bug 唐鳳回應了

客庄旅遊券取消異地消費 藝fun券掀起126之亂

相關新聞

三倍券使用至今 屏東縣部分攤販最擔憂這三件事

三倍券7月開始預購到換購至今，已經有不少民眾持領取的三倍券消費，但屏東縣內部分夜市業者因沒辦法開發票、統編，以及營業登記...

不用再寫到手斷掉 臺銀：紙本三倍券兌領手續已簡化

三倍券經理行的臺灣銀行澄清，三倍券的兌領手續已簡化，有統一發票章的店家，僅需於三倍券背面蓋章，無須填寫存入帳號，沒有店章...

女兒幫父抽中加碼券遭冷回「那麼少錢沒什麼好開心」 火大到想全捐出

政府繼推出振興三倍券之後，四大部會再推出各種加碼券，不過藝Fun券卻因為公開抽籤之後，身分證號碼尾數是1、2、6的民眾全都槓龜；浪漫客庄旅遊券則因為系統卡關、不穩定亦引發爭議，明天(28日)則是截止登記日；動滋券將於28日下午3點半抽出中籤名單。

彰化縣府委託開立8窗口 協助攤商兌換三倍券

許多傳統市場、攤販因沒有商業登記，不敢收振興三倍券，彰化縣政府為解決攤商困擾，率先請彰化縣商業會設立據點，在彰化8大生活...

客庄旅遊券取消異地消費 藝fun券掀起126之亂

浪漫客庄旅遊券登記卡關飽受批評，卻因此創造話題累積人氣，昨天登記人數逾247萬人，客委會宣布取消客庄券「異地消費」的限制...

振興觀光 郵輪跳島旅遊啟航

第一個申請通過並啟航的郵輪「探索夢號」，昨（26）日展開國內郵輪跳島旅遊，成為全球首艘復航的國際郵輪。

逾247萬人搶 客庄券取消異地消費限制

客委會推出浪漫客庄旅遊券，明天截止登記，截至昨晚八時止，登記人數逾二四七萬人。客委會主委楊長鎮表示，估計將吸引超過三百萬...

中央振興三倍券好用嗎？ 馬英九：老百姓自己感覺

中央振興三倍券上路後，前總統馬英九繼日前表示「因為三倍券看起來很複雜，有點怕怕的」，今天受訪時也提到，振興券政策，有全球...

【白話財經】三倍券真能振興經濟？看政府沒跟你說清楚的事

振興三倍券7月15日開始發放，你去領了嗎？在新冠肺炎疫情陰影下，三倍券是給民眾的小確幸，但對整體經濟能「振興」多少？經濟部估計，政府花費511億元發行振興三倍券，可以創造1000億元效益。

時力民調：逾7成民眾認為三倍券領取過程方便

時代力量今天公布最新民調，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌的滿意度分別為60.8%與56.1%；在振興三倍券議題上，有70.4%的民眾認為領取實體券或登記數位券的過程方便。

農遊券開跑首周 新北農會超市：光補貨就忙翻

農遊券及振興三倍券分別於7月14日及15日開跑，首周就掀起一波購物熱潮，新北市各農會超市配合政策推出「振興專區」與「消費滿額抽獎活動」，成功吸引大量民眾至農會超市使用農遊券及三倍券，創造亮眼業績。

動滋券今晚24時截止登記 沒中農遊券、藝fun券者別錯過！

教育部提撥運動發展基金20億，免費發放400萬份面額500元電子票券「動滋券」，今（26）日晚上24：00登記截止，不管身分證末碼是單號還是雙號皆可登記，沒中農遊券、藝fun券的朋友，千萬不要再錯過！

熱門新聞

客庄旅遊券取消異地消費 藝fun券掀起126之亂

蘋果衝刺高階顯示技術 在台設「神祕51區」

國光挺進亞歐 蓋疫苗新廠

經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

中央振興三倍券好用嗎？ 馬英九：老百姓自己感覺

鴻海FII在台員工享育兒福利 到7歲月領1.5萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。