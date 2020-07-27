女兒幫父抽中加碼券遭冷回「那麼少錢沒什麼好開心」 火大到想全捐出

政府繼推出振興三倍券之後，四大部會再推出各種加碼券，不過藝Fun券卻因為公開抽籤之後，身分證號碼尾數是1、2、6的民眾全都槓龜；浪漫客庄旅遊券則因為系統卡關、不穩定亦引發爭議，明天(28日)則是截止登記日；動滋券將於28日下午3點半抽出中籤名單。

對於四大部會各種加碼券，有民眾抱著姑且一試的心態參與抽籤，期待中獎，但也有民眾搞不清楚抽籤流程和方式，覺得太麻煩索性放棄。近日有網友在ptt的Woman Talk版就發文表示，她很後悔幫家裡的長輩登記這些券。

該名網友說她的父母不太會用智慧型手機，於是幫忙他們申請了農遊、客庄及藝Fun券，結果很幸運地，全都有順利中籤。原本以為是美事一樁，她還很開心地跟父母告知此事，還講了總共拿到多少錢。

相較母親的反應很高興，父親的態度則是冷冷地說「那麼少錢沒什麼好開心」，等中了上千萬再跟他說，他沒空也不想學那些App，「浪費時間！」結果父親這樣的回話讓這名網友超火大，已經打算把他父親中籤的那些金額全部捐出，她並問說「如果是大家會怎麼做？」

底下則有不少人留言安慰說「這樣不是很好嗎？自己拿來用呀！」、「熱臉貼冷屁股的感覺，我懂！」、「捐什麼捐，自己留著用就好」、「老人家對學習新事物，有恐懼很正常」、「自己用+1，記得謝謝爸爸。」

還有人站在爸爸這邊幫忙說話，認為這樣的金額是真的很少，「如果妳父親還有在賺錢的話，看到政府為了這點小錢弄的百般花樣，肯定沒興趣」、「我跟你爸爸想的一樣，這種蠅頭小利不值得花太多寶貴的注意力在上面。」

然而，也有其他人有不同意見。有人開玩笑說自己登記一堆，但都沒抽中，看了這種「炫耀文」心情更火大。另外還有人表示，「爸爸應該是怕妳麻煩，才這樣講」、「他們是想給妳用啦，只是害羞不敢講」、「講得冷血一點才能讓妳放心花啊，這樣想心情有沒有好一點？」