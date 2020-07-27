逾247萬人搶 客庄券取消異地消費限制

客委會推出浪漫客庄旅遊券，明天截止登記，截至昨晚八時止，登記人數逾二四七萬人。客委會主委楊長鎮表示，估計將吸引超過三百萬人登記搶十四萬份客庄券，中籤機率百分之四，是動滋券、農遊券、藝FUN券等四大加碼振興券中，中獎率最低的，不過因經費有困難，確定無法加碼。

此外，為了鼓勵消費，客庄券原本規定須採「異地消費」，客委會昨宣布取消。楊長鎮表示，這次客庄券參與活動民眾近三百萬人，戶籍遍及全國各地、多數不在客庄店家，已達「異地消費」目的，因此決定取消。

農遊券本月十五日上路，十二天以來有超過一千七百家農林漁牧業者收到七十一萬餘張農遊券，換算下來，消費近一點八億元，但有高達七、八成是用來購買農特產品，不到兩成用在休閒農場，未達到農遊券鼓勵出遊的初衷。

農委會輔導處直言，周末連假會讓消費行為改變，這兩天發現用農遊券購買農特產品比率已有降低，選擇到休閒農場及特色農業體驗的民眾則變多，不過兩者差異確實相當懸殊。輔導處表示，會加強宣導，鼓勵民眾多到戶外旅遊，購買農特產品也是好事，但希望不要用來買日常用品。

至於總值約十三億台幣的藝FUN券，根據文化部統計，廿二日中午啟用，截至昨天下午五時，消費總金額超過八千七百萬。其中寬宏藝術光是在藝FUN券開放使用當天，就湧入千筆訂單、近三百萬元的票房。

藝FUN券掀起「一二六之亂」，網路上發起「安慰一二六運動」，許多賣場、電影院也針對身分證號碼尾數是一、二、六的民眾，提供各種「安慰獎」優惠。如美麗新影城，IKEA宜家家居、北捷、兒童新樂園等都有相關優惠。