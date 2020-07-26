動滋券今晚24時截止登記 沒中農遊券、藝fun券者別錯過！

教育部提撥運動發展基金20億，免費發放400萬份面額500元電子票券「動滋券」，今（26）日晚上24：00登記截止，不管身分證末碼是單號還是雙號皆可登記，沒中農遊券、藝fun券的朋友，千萬不要再錯過！

民眾只要上動滋網（ https://don500.sa.gov.tw/ ）點選「我要登記」，填寫基本資料，並點選「進行登記」即登記完成。今週日全民都可以登記，凡持有本國國民身分證與居留證非本國籍配偶皆可登記，若是要幫家人登記可填寫同一個信箱或手機號碼，完成登記後想要查詢登記是否成功，教育部也新開放「登記查詢」系統，使用身分證即可查詢。

體育署預定在7月28日下午3時30分於2020臺灣運動產業博覽會電競館，在律師公證下辦理公開抽籤，並將邀請參加東京奧運的黃金計畫選手出席見證，抽籤結果會以「簡訊」及「電子郵件信箱」通知，或可上官網查詢，幸運者中獎後填寫領券人資料就可獲得面額500元的動滋券（非實體券）。

教育部官方臉書昨提醒民眾，一人一券，8月1日早上10時00分開始使用，做運動、看比賽、添裝備都可以用，包含體育活動、運動旅遊、電競商品等，電子錢包可分次折抵，還可以多券抵用，單次不限金額，也可搭配三倍券一起使用，不足額則須自付差額，需在2020年12月31日23 時 59 分前（含）使用完畢，逾期即失效。

動滋券官網懶人包中也提到，在「實體店家」出示QRcode，並提供證件末3碼驗證，即可供店家掃描抵用；而在「線上平台」使用，民眾先至「動滋網」搜尋可使用之平台業者及商品，登入申請個人「認證碼」，複製「認證碼」後至業者線上平台的會員系統，結帳時選擇使用「動滋券」結帳，為鼓勵出門消費，以有登錄振興三倍券之平台為限，更多動滋券使用資訊也可至動滋網查詢。