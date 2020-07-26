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觀光發展基金啃老本 學者建議編預算補缺口

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北報導
周末假期，淡水老街湧現出遊人潮。記者林伯東／攝影
周末假期，淡水老街湧現出遊人潮。記者林伯東／攝影

受到疫情影響，國境不開，觀光發展基金「活水」進不來，眼看「老本」即將因為補助、紓困被吃光光，學者認為，新冠肺炎疫情改變了全球人的生活，觀光局的思維也應改變，過去雖依靠出入境旅客收取的機場服務費當作基金主要來源，如今應要想辦法「開源」；也有學者建議，紓困短時間內都不會結束，應回歸正常預算程序。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨直言，新冠肺炎疫情來得很突然，所以交通部先用觀光基金紓困、振興，這當然可以，但最終仍應該回歸國家的整個財政支出去思考，因為無論是紓困，還是振興，都不是觀光發展基金原先循環使用的概念。

劉喜臨強調，當初政府是為了救急，那先花出錢的錢應墊回來，也就是說由國家編列預算，回墊觀光發展基金，才不會有破產、負成長的問題。

劉喜臨說，觀光局應要更積極去思考如何開源，包括公共建設收益、IP授權等，像是觀光局有「喔熊」，可以開發周邊商品，甚至是授權異業結盟等方式，收取回饋金。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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