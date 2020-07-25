好崩潰！海鮮吃爆、機車瀑布 這是台灣要的「報復性反彈」？

之前悶爆，現在塞爆！6月7日台灣大解封之後，讓國內旅遊大爆發，7月中放暑假之後，人潮更是湧向宜花東、各離島的知名旅遊地點。

其中，作為「偽出國」首選的澎湖，花火節開幕第一週就湧入5萬8000人次，還在刷新歷史記錄。但超載遊客卻吞噬了旅遊品質，這真的是我們要的「報復性反彈」？

607大解封之後，台灣是迎來了報復性反彈？還是整體觀光業被「報復」了？

疫情趨緩，暑假來臨，不少原本有出國計畫的民眾，紛紛湧進宜花東、離島地區，各地旅宿、飯店也訂滿八九成、供不應求。

打卡熱點宜蘭抹茶山、花蓮各處景點包括夜市，還有台東正舉辦的鹿野熱氣球嘉年華，幾乎知名景點，都是萬頭鑽動、如沙丁魚般的人潮。

離島方面，又以目前舉辦「海上花火節」的澎湖最受歡迎。不僅航空業者大幅增班，且從小飛機變大飛機，遊艇、觀光船等幾乎滿座。

機車瀑布、海鮮吃爆，澎湖要沉了？

7月1日，由於立榮、華信紛紛調度大型飛機，每日起落架次數超過140架；才過20天，澎湖觀光人數就累計突破16.5萬人次，比去年同期多出4萬人次，成長超過三成。

作為振興國旅的離島要角，澎湖，真的準備好了嗎？

7月15日，澎湖馬公航空站湧進1萬5032位遊客，刷新43年來的歷史紀錄；隔日，花火節會場及周邊區域，被超過2萬2000位民眾「擠爆」，同時，海上的觀光遊艇也有60餘艘，近3000人觀看煙火。

花火節開幕第一週就湧入5萬8000人次，還在持續刷新歷史記錄中。

澎湖迎來大批遊客「報復性消費」，爆買伴手禮、爆吃當地海鮮。

但，「等等等，什麼都要等！」卻成了此波遊客共同的旅遊痛點。當旅遊品質不如預期，開始對當地民眾造成困擾，這，是我們要的觀光報復性反彈嗎？

難怪網友說「澎湖要沉了！」以下是真實發生的景象：

市場海鮮被旅客掃購一空，市區道路壅塞，街頭驚見「機車瀑布」，就連平日晚上郊區也大塞車，知名早餐店還傳出要排1.5小時，不少居民急得跳腳。

許多網友上臉書滿頭問號、崩潰吶喊：「要租車沒有車、要吃海鮮沒海鮮！我到底是為什麼來？」「啊到澎湖沒海鮮，是要吃素膩？」「不是來度假，怎麼壓力更大了？」

以為店家賺飽飽？但其實每項服務都大當機、大延遲，品質大打折扣，搞得遊客也失去耐性，對著店家猛發飆。一位民宿業者就抱怨「每個客人口氣都爆差，現在電話一響，我就怕！搞得恐慌症都要發作了！」

更不用說，遊客大量超載所造成的垃圾氾濫、水電斷供與交通回堵等各種離譜現象。

交通部長林佳龍被問及此事，表示大家一開始都會想到去空曠、離島縣市度假。他也不忘推薦中、北部旅遊，也是很好的選擇。

至於澎湖爆滿人潮如何紓解，林佳龍則說，會由觀光局跟澎湖縣政府溝通協調，針對實際需求提供協助。

人潮瞬間湧入，將造成觀光土石流？

「一個地方要發展觀光，首先，必須要爭取在地認同。」國立高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨直指核心。

其次，是資源盤整，瞭解本身接待的最大能量。舉例來說，透過確認Room（房間數）及Night（平均停留夜數）估算。

劉喜臨說，若原本的胃納量，是每天接待1萬人次、平均停留三天兩夜，但現在由於交通供給大幅增加，湧入了1萬5000人，就是爆量。

他先前就示警，澎湖雨水不足，島上居民長期仰賴海水淡化。若要大力發展觀光，必須考慮到先天的結構性限制。

例如，引進海上郵輪，就是紓解當地旅宿供需不足的解方之一，包括餐飲、住宿都在船上，對當地衝擊降低。

劉喜臨再次呼籲，郵輪靠岸時、一次至少數千人，就好比瞬間降下暴雨！他提醒，旅行業者應防範於未然，在地面運輸、接駁景點等，都要有充足規劃，妥善分流。

否則，瞬間湧入的人潮，很可能造成「觀光土石流」，不僅當地產業與環境生態無力負荷，另方面也折損觀光品質，重演當年陸客潮正興盛時，「不來終身遺憾，來了遺憾終身！」的旅遊惡夢。

這波國旅報復性反彈，讓先前受疫情影響的觀光業者終於一展笑顏，期待安心旅遊、離島觀光加碼補助，以及三倍振興券能夠提振買氣。

郵輪有望紓解爆量的旅遊人潮。雄獅集團提供圖／郵輪有望紓解爆量的旅遊人潮。雄獅集團提供

怕淪為觀光二軍，趕快這樣換腦袋！

然而，當國旅已經成為國人「剛需」，與其大筆預算補貼，仍不可輕忽中長期影響與缺乏國外觀光客的利空。

此外，1700萬人次的出國觀光商機，要轉成國旅，部分縣市極難雨露均霑，淪為「觀光二軍」。

像是台北市、新北市飯店集中於都會區，遊玩成本高，對中南民眾來說，較缺乏吸引力。

「業者要換腦袋！」劉喜臨認為，當環境變不了，人就要變通，現在許多北部都會飯店都主打「餐飲綁住宿」的優惠方案，便是善用自身強項。

你也怕變成觀光二軍？

劉喜臨開出特效藥和兩大解方，一是超前部署、拓展新客；二是改變思惟，引進度假元素。至於特效藥，就是在價格上讓利，透過促銷打折，都會型的飯店至少先吸引鄰近民眾來嘗鮮。

「一站式度假原本就有，現在更關鍵的是如何由繁化簡，滿足心理需求！」他提醒，先搞懂客人的疫後消費心態，才能有效掌握商機。

（作者／廖君雅、陳子瑜 本文出自2020.7.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）