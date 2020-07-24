上百萬人搶14萬份...客庄券登錄簡化 延至28日截止

客委會「浪漫客庄旅遊券」前天開放第二波登記，啟用沒多久就因爆量大當機，昨早八點半客委會LINE官方帳號又公告暫停服務，約十一點登錄流程簡化後才重新開放登錄，客委會也緊急宣布登錄截止日延長至廿八日。截至昨晚六點，已有一一八萬人登記成功。

客庄旅遊券登記狀況頻頻，首日就大當機、使用卡關，昨天上午系統也呈現維護、更新中，傍晚又再暫停服務半小時，民眾罵翻。客委會主委楊長鎮說，約上午十一點排除狀況，已找到分流方式，重新開放民眾登錄。

楊長鎮解釋，當初選擇使用LINE官方群組作為登錄介面，是考量到長輩群族可能比較不會使用App，但LINE官方系統設計一秒若湧進一千七百人就會自動啟動保護機制，當初確實沒有考量到瞬間流量。

楊長鎮說，第一波有廿五萬人登錄，作業順暢，且客委會事前也已根據去年「三六九浪漫客庄秋冬遊」經驗值進行壓力測試，只是沒想到第二階段一下子就湧入兩百多萬人，「很抱歉造成民眾困擾」。

客委會產業經濟處處長江清松補充說，新登錄方式採分流，不須再經LINE驗證ID程序，填寫資料後就可送出，原本預計昨早九點前可完成測試，重新上線，但因發現小bug才延遲時間。

江清松說，客委會已決議將登錄截止日期延至廿八日，廿九日下午五點將抽籤公布得獎名單，總共十四萬份，中獎者並會以LINE通知。