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退休師不滿「舉債辦福利」撕三倍券 王浩宇揭師目的轟丟臉

聯合新聞網 / 綜合報導
政府發放振興三倍券刺激經濟，但有一名退休教師不滿政府「舉債辦福利」，選擇撕毀三倍券洩憤。記者杜建重／攝影
政府發放振興三倍券刺激經濟，但有一名退休教師不滿政府「舉債辦福利」，選擇撕毀三倍券洩憤。記者杜建重／攝影

振興三倍券於15日正式上路，但對於政府發給人民的小確幸，卻有一名退休教師怒批「三倍券是債留子孫」、當場撕毀三倍券表達不滿。對此民進黨籍桃園市議員王浩宇反諷，若真擔心政府舉債，當初為何不將政府發放的18%年金撕毀？王更怒批該退休教師做出破壞三倍券的最錯誤示範，為人師表幾十年，不覺得丟臉嗎？

根據「TVBS」報導，台中一名陳姓退休教師因不滿政府政策，當場將三倍券撕毀，陳表示發放三倍券根本是「舉債辦福利」，對三倍券政策失望的他更大嘆若不設法消滅國債，國債將會消滅國家。

新聞被轉貼到PTT「八卦板」後，許多網友紛紛大罵「花了一千元把這些撕掉，這邏輯真棒」、「有種退休金也撕一撕」、「X！給我啊！」、「對有些人來說千元也是飯錢呢…」；即使PTT上罵聲四起，但仍有人支持陳姓退休教師的決定「花的都是納稅錢」、「同意，我根本不去領這種東西」。

另外有網友納悶撕毀三倍券是否等同毀損國幣，對此經濟部表示雖然三倍券等同現金，但撕毀三倍券並不會觸法，不過若刻意損毀三倍券就不能要求兌換或退費。

對於有退休教師不滿政策撕毀三倍券，王浩宇在臉書上指出，令人好奇的是若該退休教師擔心政府舉債，為何當初政府發放18%年金時默不吭聲，「沒把18%領到的現金也全部撕毀」？

王浩宇接著補充，他認為該退休教師是不滿政府年金改革影響個人權益，卻用反對舉債包裝、甚至做出撕毀三倍券錯誤示範，文末王浩宇怒批「為人師表幾十年，你不覺得丟臉嗎」？貼文底下網友回覆「當初為何付1000買？」、「好自私喔…你不要，可以捐給慈善團體」、「不送社福單位真是浪費」。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困 王浩宇 PTT

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