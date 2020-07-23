快訊

還沒病死，就先餓死？非洲疫情下的經濟與糧食危機

獨／被爆婚變氣摔東西？蘇慧倫：曾懷疑老公對外咬耳朵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／直擊3倍券兌現首日 攤商怨、自治會嘆：麻煩又費時

聯合報 / 記者顏凱勗潘姣琪／台北即時報導
實地走訪台北市中崙市場，攤商杜小姐抱怨「超麻煩」，表示做餐飲業的都非常忙碌，要接單、煮飯、備料等等時間根本不夠用，且單價又不高，所以傾向不接受客人持3倍券消費，不然找零將現金換出去更麻煩，感嘆這次政策對她而言完全沒幫助。記者顏凱勗攝影
實地走訪台北市中崙市場，攤商杜小姐抱怨「超麻煩」，表示做餐飲業的都非常忙碌，要接單、煮飯、備料等等時間根本不夠用，且單價又不高，所以傾向不接受客人持3倍券消費，不然找零將現金換出去更麻煩，感嘆這次政策對她而言完全沒幫助。記者顏凱勗攝影

三倍券從本月15日上路使用已經9天，而今(23)日也是商家可以拿紙本三倍券兌現的首日，兌領期限至明年3月31日止。兌換點包含全台6221家金融機構，如銀行、郵局、信用合作社、農漁會等，有統一編號且「有在金融機構開企業帳戶」的業者，可至這些據點申請領現，有統編的「獨資店家」則須提出商業或稅務登記證明；無統編商家則必須請工會、商圈自治會協助辦理，領到款項後，再分發給各攤商、無統編也「無法委託代領之自營作業者」，則需投保職業工會才能領取。

台北市中崙商圈自治會長林明竹表示，自治會要協助攤商辦理，業務量會增加不少，讓他們十分煩惱，且為了避免與自治會原本的財務支出搞混，必須另外開設3倍券的專用匯款帳戶，林明竹無奈說，協助兌領麻煩沒關係，重點是很浪費時間，所以只能設計登記單，請商家自行紀載3倍券的序號，再由他們協辦比對勘誤。

但攤商班先生拿到表格時很傻眼，表示要3倍券的序號要一張一張填超耗時，如果只有1、2張還無所謂，但如果收到1000張不就要額外聘請他人負責這項任務，所以「有的人乾脆不收，省得後面一大堆麻煩」，另外一點讓他也擔心的是，有統編的業者自行到銀行申請兌現後，隔天就會入帳，但由於商圈沒有統編的一律交由自治會承辦，作業時間拉長還需要比對核實，難免就會拖到入帳時間。

另一名攤商杜小姐也連聲抱怨「超麻煩」，表示做餐飲業的都非常忙碌，要接單、煮飯、備料等等時間根本不夠用，且單價又不高，所以傾向不接受客人持3倍券消費，不然找零將現金換出去更麻煩，感嘆這次政策對她而言完全沒幫助。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

延伸閱讀

郵局代領三倍券 行員把「男子老婆認成女兒」網爆笑

商家紙本三倍券 今起可兌現

三倍券換錢看4張圖秒懂 自營工作者要注意這4點

他拿三倍券到4商家消費皆被拒 背後原因曝光

相關新聞

振興三倍券經費511億元 經濟部估能創造千億商機

行政院會今通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」。主計總處主計長朱澤民今表示，整體三波...

客委會更新旅遊券登錄系統 網友仍反應「好怪阿」

客家委員會昨天開放第二波登記「浪漫客庄旅遊券」，卻因申請人數眾多，系統當機，客委會今天改換新的登記方式，但網友試了之後，...

影／直擊3倍券兌現首日 攤商怨、自治會嘆：麻煩又費時

三倍券從本月15日上路使用已經9天，而今(23)日也是商家可以拿紙本三倍券兌現的首日，兌領期限至明年3月31日止。兌換點...

影／社福也搶三倍券募款 家扶全台已募到30萬實體券

振興三倍券上路，社福單位也要搶捐款！家扶基金會提出「扶幼振興」方案，民眾實際捐出1000元可抵稅3000元。昨天實體券領...

花蓮賞鯨適用四種優惠券 業績翻倍

國旅人潮湧入花蓮，賞鯨團班班客滿，各式振興券是否適用的詢問度增加。有賞鯨業者公告，除三倍券外，不但是全台唯一可使用文化部...

紓困3.0救產業、買疫苗 回補金額達1235億

行政院會今通過俗稱紓困3.0追加預算，規模為2100億元，分為振興、紓困、防治3大區塊，其中1306億元用於產業與個人紓困、411億用於振興，疫情防治則為383億；若以新增項目或回補來看，根據主計總處資料，回補金額達1235億元。

三倍券開放商家兌現 台銀估7月28日前人潮較集中

收取振興三倍券紙本的商家今天起可兌現，台灣銀行董事長呂桔誠今天表示，為紓解人潮，總行營業部已再加開4個櫃台，預估今、明兩天及下週一、週二人潮會較集中。

客庄券卡關+三倍券兌領上路 蘇揆交辦唐鳳協助

行政院政務委員唐鳳再被交辦新任務，包含商家收取的振興三倍券紙本今起可兌換成現金，以及客委會「浪漫客庄旅遊券」系統爆量卡關，都由其督導協助。行政院發言人丁怡銘表示，客庄券本來想要用Line當作平台，但是Line有流量上的管制，因此唐鳳建議領券方式用網站處理，比較不會有流量問題，且就算有問題也可以及時解決。

夜市小攤至今收不到一張三倍券 抱怨不能找零太麻煩

政府推振興三倍券振興經濟，事實上夜市小攤販收到振興三倍券的幾乎很少，有些至今甚至「收不到一張券」；今天起雖然開放業者可以拿券去申請現金，但宜蘭兩大夜市攤商目前收券數量不多，都還不急著去申請。

商家紙本三倍券今起兌現 郵局、農漁會冷清清

商家收取的振興三倍券紙本今起可兌換成現金，兌換點包含全台6221家金融機構，如銀行、郵局、信用合作社、農漁會等，兌領期限至明年3月底。截至中午，郵局、農漁會未出現兌換人潮，僅有零星商家前來詢問，或先持少量三倍券試著兌換。

行政院會後記者會 說明現金紓困進度

行政院上午舉行會後記者會，行政院發言人丁怡銘主持會議報告現金紓困進度並回應媒體提問，經濟部次長林全能、主計處主計長朱澤民、教育部次長林騰蛟出席。

農遊券暴買潮！ 農會業績激增 白米、雞蛋、麵條最夯

農委會發出500萬張農遊券，每張面額250元，不少消費者紛紛選到農會吹冷氣選購農特產品，桃園區農會一周來人潮不斷，累計收了2000張農遊券，大多選購雞蛋、白米和麵條等民生物資，由於農遊券得跨區使用，有來自龜山、八德、蘆竹甚至是新北鶯歌市民來選購，有些人一口氣用掉1家4口1000元農遊券額度，開心採買滿載而歸。

熱門新聞

王朝大酒店賣268億 這位嘉義鄉親狂賺近200億

客庄旅遊券延長至28日改新登記方式 客委會主委道歉

行政院會通過「紓困3.0」追加2100億預算 全數舉債支應

聯電大爆發 晶圓訂單滿手

聯電為何慘輸台積電？他揭關鍵：西進陸、根留台灣

藝Fun券好好玩？孫大千：政府展開個資大數據收集行動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。