影／直擊3倍券兌現首日 攤商怨、自治會嘆：麻煩又費時

三倍券從本月15日上路使用已經9天，而今(23)日也是商家可以拿紙本三倍券兌現的首日，兌領期限至明年3月31日止。兌換點包含全台6221家金融機構，如銀行、郵局、信用合作社、農漁會等，有統一編號且「有在金融機構開企業帳戶」的業者，可至這些據點申請領現，有統編的「獨資店家」則須提出商業或稅務登記證明；無統編商家則必須請工會、商圈自治會協助辦理，領到款項後，再分發給各攤商、無統編也「無法委託代領之自營作業者」，則需投保職業工會才能領取。

台北市中崙商圈自治會長林明竹表示，自治會要協助攤商辦理，業務量會增加不少，讓他們十分煩惱，且為了避免與自治會原本的財務支出搞混，必須另外開設3倍券的專用匯款帳戶，林明竹無奈說，協助兌領麻煩沒關係，重點是很浪費時間，所以只能設計登記單，請商家自行紀載3倍券的序號，再由他們協辦比對勘誤。

但攤商班先生拿到表格時很傻眼，表示要3倍券的序號要一張一張填超耗時，如果只有1、2張還無所謂，但如果收到1000張不就要額外聘請他人負責這項任務，所以「有的人乾脆不收，省得後面一大堆麻煩」，另外一點讓他也擔心的是，有統編的業者自行到銀行申請兌現後，隔天就會入帳，但由於商圈沒有統編的一律交由自治會承辦，作業時間拉長還需要比對核實，難免就會拖到入帳時間。

另一名攤商杜小姐也連聲抱怨「超麻煩」，表示做餐飲業的都非常忙碌，要接單、煮飯、備料等等時間根本不夠用，且單價又不高，所以傾向不接受客人持3倍券消費，不然找零將現金換出去更麻煩，感嘆這次政策對她而言完全沒幫助。