紓困3.0救產業、買疫苗 回補金額達1235億

行政院會今通過俗稱紓困3.0追加預算，規模為2100億元，分為振興、紓困、防治3大區塊，其中1306億元用於產業與個人紓困、411億用於振興，疫情防治則為383億；若以新增項目或回補來看，根據主計總處資料，回補金額達1235億元。

行政院會今通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」，將送請立法院審議。不過，按照紓困特別條例規定，預算案在未完成法定程序前，得得報經行政院同意後，先行支付其一部分。

行政院長蘇貞昌上午在行政院會中表示，全球疫情未見趨緩，各國為挽救其經濟與失業問題紛紛擴大追加預算。台灣不僅疫情穩定，還能維持整體經濟情勢平穩，相當不容易，但有部分製造業、貿易服務業、會展產業、以國外旅客為主的觀光運輸業等，仍持續受到國際局勢衝擊。

蘇貞昌說，為持續協助這些艱困產業，並超前部署各項防疫措施，再度提出第2次追加預算，編列2100億元，包含防治經費383億元、紓困振興經費1717億元，辦理員工薪資與營運資金補貼、疫苗研發採購等。

主計總處主計長朱澤民會後指出，預算規模為2100億元，其中紓困1306億元、振興411億元、防治經費383億，而衛福部編列136億元進行疫苗研發及採購，採購佔了115億元；另整體三波紓困特別預算當中，三倍券的經費總共是511億元。

根據主計總處資料，紓困的1306億元，包含經濟部補貼貿易服務業、會展產業、製造業與相關技術服務業等員工薪資及營運資金378億元；交通部補貼旅行業、旅宿業、導遊領隊、國際機場商業服務設施業與空廚業等員工薪資及營運資金補貼68億元；補貼航空業與機場業者之降落費、使用費及權利金等20億元；教育部補貼辦理運動事業與留遊學服務業員工薪資及營運資金等6億元等。

不過，依照主計總處的簡報內容，按照新增項目與回補來看，各部會預算「不敷數」，也就是回補先前先移緩濟急的金額總計約1235億元，紓困產業或個人預算的金額加上防疫經費約為865億元。經濟部次長林全能表示，經濟部的薪資營運資金補助378億元，其中45億元是要用於紓困2.0不足之處，剩下的則提供第三季、第四季使用。