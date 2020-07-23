業者憂旅遊熱潮像流星 盼補助滾動修正

交通部砸卅九億元推安心旅遊補助，但上路時間選在暑假，導致國旅旺上加旺，澎湖、綠島等地不斷傳出人潮爆棚，國旅品質大打折扣。有澎湖民宿業者直嘆，寧願一萬人來玩一百次，也不要一百萬人只來一次，提升旅遊品質才最重要；旅行社業者建議，補助應滾動修正，不然旅遊熱潮只會是一顆流星，疫情結束後就會消失不見，對國旅發展不見得健康。

有澎湖民宿業者說，現在澎湖觀光人潮真的很多，不少民宿忙到快崩潰，旅客租不到機車就罵，吃不到東西也罵，到哪都要排隊也罵，更遑論因為遊客不熟澎湖路況，車禍件數暴增，旅遊「評價」也下滑，這是業者很不希望看到的事情。不僅綠島旅客爆滿，蘭嶼用電量、垃圾量也激增，居民生活受影響。

旅行社業者說，疫情嚴重影響觀光產業，政府才會推補助，確實暑假再加上補助不是好事，但當時疫情的特殊時空背景沒有辦法。旅行社業者認為，交通部可針對政策滾動修正，要讓活水留在國旅，帶著業者提升自己的軟硬體設施，不然現在的旅遊熱潮只會是一顆流星，補助政策應更有前瞻性、策略性。

也有民宿業者提到，從事觀光當然希望生意興隆，但也希望可分流，例如補助改成九月至年底止，不要全集中在暑假，國旅要怎麼永續經營，大家都要思考。