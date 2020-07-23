台灣Pay綁三倍券 要衝熱度

振興三倍券從15日起開始綁定累計消費，八大行庫台灣Pay為因應政策，給予五花八門的回饋，截至21日統計，各家限量前一至二萬名300元的早鳥優惠，除華南與彰化銀行已額滿，其餘大概都還有一半名額。

早鳥禮300元部分，到21日止，行庫總計還有4.1萬名額，滿額禮500元則還有21.9萬名。公股銀行主管分析想取得台灣Pay優惠者不如預期，有三大關鍵因素，一、實體券還是比較夯，相對來看，台灣Pay綁定三倍券較為弱勢許多；二、使用場域不廣；三、跳車情況湧現。

公股業者解釋，台灣Pay累計滿額加碼優惠，不像市場上的信用卡綁定，是先綁定先搶門票，而是採取累計制度，也就是要先消費累計滿3,000元者，才有回饋。

不過，彰銀的遊戲規則較特別，其他行庫的早鳥優惠是以開始消費累計滿額後，才能取得早鳥優惠，彰銀則是「先綁先贏機制」，也就是從1日開始綁定就可以取得優惠號碼牌，但必須於9月30日前消費累計滿3,000元，才可獲300元，但若提前跳車或沒達到累計門檻，也沒遞補機制，則是從缺。

銀行主管觀察，台灣Pay到指定店家或商場消費，可享有平均八折的回饋，但有上限，部分民眾先綁台灣Pay進行消費享店家回饋，等到回饋用完了，再取消綁定，轉向購買實體券，藉此達到優惠最大化。

公股銀行主管表示，當時規劃優惠有想到，所以不會有什麼損失，當初特定商家加碼優惠為了要刺激民眾消費，達到振興效果，因此儘管民眾獲得優惠就跳車也無礙，政策目的仍有達成。

公銀台灣Pay此次在三倍券活動中，八大公銀各自砸超過2,000萬元的行銷預算。加碼回饋方案分別有：滿額禮最高500元、早鳥禮最高300元、新戶禮100元，以及指定店家消費平均八折回饋。