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商家三倍券換現金 四個管道

經濟日報 / 記者林子桓／台北報導

今（23）日起至明年3月底止，店家開始可以將收到的三倍券變現，財政部昨日特別說明四大注意事項，不論有無統一編號的店家，只要符合資格即可兌付。

由於商家今日開始能將收到的振興三倍券拿去金融機構變現，財政部特別歸類四大族群兌領方式。一、有統一編號的所有店家，可直接到全國6,221家兌付金融機構（包括銀行、郵局、農漁會、信用合作社）辦理兌領，先填好三倍券背面資料及兌領單交給櫃檯人員，兌付金融機構就會將兌領款項直接存（匯）入同戶名的帳戶內。二、有統一編號的獨資店家，可選擇將兌領款項存（匯）入負責人帳戶，但需要提供稅籍或商業登記證明。

三、沒有統一編號的店家，可以委託商圈、市場攤商管理組織、產業公會、協會、工會或職業工會等協助兌領；由受委託組織到兌付金融機構，將填好背面資料的三倍券及兌領單交給櫃檯人員，辦理兌領後存（匯）入帳戶，再由受託組織轉發（匯）給店家。

四、無法委託代領的自營作業者，如有投保職業工會，可以由本人攜帶身分證件及存（匯）款帳戶資料，到八大公股銀行共計1,379家分行辦理兌領；其中，新加入工會者，另持繳納入會費證明，經銀行確認職業工會會員身分後，即可直接兌付存（匯）入本人帳戶。

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