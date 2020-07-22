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振興券23日可兌現 不收商家手續費

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

7月23日起至明年3月31日是開放商家振興券兌現的日期，不收任何手續費。行政院22日召開兌領說明記者會，行政院發言人丁怡銘表示，有統編的業者只要填好振興券背面資料及兌領單，即可至全國6221家金融機構臨櫃兌換；沒有統編的業者，可以請工會代為兌領。

可請工會代為兌領

丁怡銘表示，從7月23日起到2021年3月31日，開始受理兌領業務，有統編的業者只要拿三倍券背面資料、兌領單，可至全國6221家銀行、郵局、信用合作社臨櫃兌換；沒有統編的業者，包含司機、民宿、攤商、農漁民、小店家、自營業者，可透過公會、工會、協會、自治團體、農漁會代為兌領。

「靠行司機可以找車行、車隊、合作社代為兌領，個人司機可以請駕駛員的工會協助兌換。」丁怡銘呼籲，司機可直接拿振興券去加油，目前加油站都有提供相關優惠，而有投保職業工會的自營作業者，可請工會代為兌領，或準備好身分證件、存匯入帳號，到八大行庫進行兌換，「跨行也不收取手續費。」

丁怡銘強調，業者兌換振興券不會被收手續費，也不會被查稅、查帳，可以直接匯入戶頭。針對網路謠言，振興券只要有摺痕汙損、破損，或是找不到梅花就無法兌領，丁怡銘解釋，有摺痕汙損、破損（比照鈔票標準），只要在可辨識範圍內，都可以進行兌換，梅花則是隨機出現，不會固定在相同位置。

增設櫃台、分散人潮

財政部次長阮清華說，一般商號若不想將兌領金額存入商號帳戶，也可以存入戶政帳戶，只要提出商業登記證明或稅務登記證明，並填好振興券背後資料、兌領單，櫃台審核過後就會匯入負責人的帳戶。阮清華也提醒，若商家收到很多振興券，希望事先跟金融機構聯絡，方便金融機構提供服務，避免造成壅塞情況。

針對媒體提問，兌領振興券人潮是否已有安排分流措施，阮清華表示，已經增加櫃台、導引人力、現場告示，目前已經準備就緒，但還是希望店家按照規定，有秩序地兌領。經濟部次長林全能提醒，若商家不熟悉兌領流程，可以打1988詢問。

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