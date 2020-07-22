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振興券真偽難辨 藍籲設防偽SOP

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨22日重批振興券沒有蘇貞昌說的那樣「好領、好用、刺激消費」。圖左至右為楊瓊瓔、蔣萬安、賴士葆（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨22日重批振興券沒有蘇貞昌說的那樣「好領、好用、刺激消費」。圖左至右為楊瓊瓔、蔣萬安、賴士葆（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「振興券仍有替代消費效果，而且難領，使用時難辨真偽，希望行政院長蘇貞昌儘速調整！」國民黨22日召開記者會痛批，根據他們調查，6成的民眾還是將振興券花在日用品，且領取時民眾大排長龍、郵局員工被迫強制加班不能休假，使用範圍限制多、且商家也擔心收到偽造品，他們呼籲政院建立防偽SOP，甚至調整政策（如開放找零），讓政策更便民。

振興券仍有替代效果

藍委蔣萬安不滿表示，振興券15日開放使用後，辦公室、服務處不斷接到民眾抱怨電話，從剛開始超商的系統當機，到後來郵局大排長龍、甚至郵局員工都向他們投訴，因為要處理振興券業務，他們被迫強制加班還不能休假。去攤商訪問時，攤商多對不能找零、防偽機制不明確怨聲載道，怕被騙甚至不敢收振興券。

他指出，蘇貞昌5月在總質詢時曾親口向他承諾，振興券會「好用、好領、刺激消費」，可是現在看起來不是這樣。藍委賴士葆更直言，電子支付振興券的只有15%，政府要推數位振興券，結果效果非常差。另外23日之後振興券將可兌換現金，可是如中正紀念堂、黃昏市場的小攤販，因為沒有自治會而無法兌換。

需宣導防偽SOP

「這樣真的可以振興經濟嗎？」賴士葆質疑，這些最需要振興的小攤商，卻無法享受政府的振興，然後行政院各部會又在推「藝Fun券、動滋券、農遊券」等等，讓全民陷入抽獎的快感，但是APP使用方式又對老人、小孩不友善，且近來在野黨陸續揭露很多執政黨的弊端，他認為這些政策，只是政府試圖轉移焦點的手段，實際效果有限。

「說好的梅花浮水印呢？有些透過正常管道領取的振興券根本都沒有政府說的防偽！」藍委楊瓊瓔現場拿出有人領取的振興券，他質疑政府說上面會有梅花浮水印，可是現場看了半天完全沒有，連防偽都沒有SOP，他們實際訪問過店家，很多都不敢收振興券，他呼籲蘇貞昌要加強宣導防偽機制的SOP。

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