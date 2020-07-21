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金門民眾撿到三倍券 若半年無認領將成廢紙

中央社 / 金門縣21日電

金門民眾路上撿到振興三倍券，金門縣警察局說，因無法比對出遺失人，只能依民法公告，6個月內等遺失人來認領，但若都無人來認領，三倍券因有使用期限，半年後將形同廢紙。

金門沙美教會牧師許素蓮昨天在金沙地區撿到一份振興三倍券；由於金湖分局金沙分駐所就在附近，她立刻原封不動交給警方。

分駐所員警楊志賢受理後，本案在今天移送金湖分局偵查隊後續處理。偵查隊隊長林練雄受訪表示，經過詢問三倍券諮詢專線得知，由於無法比對出遺失人，只能依民法807條公告6個月，等待遺失人來認領。

林練雄表示，除了這起三倍券遺失案，金湖分局同時受理另一起金沙鎮三山里民眾遺失金門1+1振興券案。由於遺失民眾清楚說明遺失的地點和數量，警方再根據券上的編號查明無誤，將30張振興券交還失主。

縣政府建設處表示，1+1振興券有軌跡可循，容易找到失主，但中央的三倍券必須向經濟部和郵局查證，就如同遺失現金一般，要找到失主的難度很高。

不過，林練雄說，警方也可從失主是否到過遺失地點、三倍券包裝外觀、金額等研判真正失主。否則，只能依民法規定等待6個月，若無人認領再歸拾得人所有。

但由於三倍券使用期限到12月31日，如果半年內沒人認領，到時將形同廢紙。拾得人許素蓮說，撿到三倍券時，心想失主一定心急如焚，她東張西望，都沒有看見人，只有交給最有公信力的警察。

她說，這份三倍券本來就不是自己的東西，只是失主損失了新台幣1000元、商家又減少收入，有點可惜。

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