三倍券綁信用卡的人情何以堪？他嘆政府「玩爛一手好牌」

你領三倍券了嗎？行政院推出的振興三倍券於7月15日上路至今已經一個禮拜，截至昨（20）日晚間10時，累計有1148.7萬人領取紙本券、175萬多人選擇數位券、117萬多人則選擇使用信用卡，有網友指出在15日前，可以看到不少信用卡釋出綁三倍券的優惠，然而三倍券一上路後反而有不少商店公布使用實體券更實惠的優惠，讓他感嘆「讓當初守著電腦搶登錄信用卡綁三倍券回饋的我們情何以堪」。

15日正式上路的三倍券紙本券大受歡迎，已經由原本的1200萬份加印至1700萬份，與選擇數位券和信用卡的人數相去甚遠。有批踢踢網友表示15日以前的社會氛圍彷彿「買實體三倍券的都是跟不上時代的老人」，因此自己選擇綁定信用卡，未料許多店家在15日後紛紛祭出實體三倍券的優惠訊息，現在看來實體券等同於現金的「高流通度」完全打趴綁定信用卡，不解為何不利用疫情期間順勢推行動支付，甚至祭出更高的誘因獎勵數位。

網友指出，其實三倍券消息剛出來的時候只限定行動支付，但卻引來不少反彈聲浪，抨擊某些地方沒得用，因此才有了實體券，雖然紙本與數位沒有孰優孰劣之分，但政府卻將「一手好牌玩爛」，對此提出建言，認為使用行動支付、數位三倍券應該可以享有與實體三倍券等同的優惠，甚至可以回饋「不只三倍」，畢竟數位三倍券免除了行政加班、配送、包裝等等的成本，若能藉此推廣行動支付，和政府的理念也不相悖。

也有人提出不同看法，指出不應只從消費者角度著手，也應該要增加商家使用非現金支付的意願，藉此提高民眾使用數位券、數位支付的意願。不少人表示認同，認為有些人就是因為擔憂數位券無法普遍使用而卻步，也難怪選擇實體券和選擇數位券、綁定信用卡的人數會差這麼多，另有人認為「划不划算是看個人消費習慣」，只要方便消費就好，現階段並非每間店家都能符合所有人的消費習慣，因此沒有絕對誰比較好。