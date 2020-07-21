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藝FUN券這些人沒中 神書預言讓「國家級邊緣人」全崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
文化部中午進行藝Fun券公開抽獎，中獎的身分證尾數為「0、5、9、7、8、4、3」，剩餘的「1、2、6」則被戲稱為「國家級邊緣人」。文化部提供
文化部中午進行藝Fun券公開抽獎，中獎的身分證尾數為「0、5、9、7、8、4、3」，剩餘的「1、2、6」則被戲稱為「國家級邊緣人」。文化部提供

今（21）日中午200萬份「藝FUN券」進行直播抽籤，結果由身分證尾數為「0、5、9、7、8、4、3」的民眾中獎，這也讓身分證尾數「1、2、6」的民眾好心酸，紛紛自嘲為「國家級邊緣人」。

有趣的是，臉書粉專「圓神出版．書是活的」小編反應神速，馬上搭上藝FUN券話題，推薦《寂寞終站》這本預言神書。小編表示「《寂寞終站》翻開126頁就有佳句：『你要面對現實，這很重要。』」還獻上「給邊緣人的安慰信」，附上網站讓大家試讀這本書。有才程度讓沒中的網友都大讚「雖然很想生氣，但小編實在太強只好給讚」。

在PTT八卦版也有網友開了一篇「尾數126崩潰專區」，「這是取暖的地方嗎，我來了QQ」、「崩潰啦，整家人只有中一位而已！X連外婆都沒中」、「秒刪app」、「崩潰才三碼沒中，我也可以沒中」、「全家3人都126，哭哭」、「126=台灣邊緣人」、「同事已經在約看電影了，我126無法插話……慟」。

此外，農遊券第二波也已在19日開完獎，中獎率高達96%，剩下4%沒有中獎者也紛紛跑來這篇文下面哭，「農遊券4%都沒中，真的天選之人」，更有人兩者都沒中獎，簡直欲哭無淚，「我農遊沒中，藝fun中，該說什麼？」、「農遊沒中，藝fun也沒有中，誰能比我黑！」

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