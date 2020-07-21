農遊券兩樣情！有農會狂賣白米 也有漁會「等無人」

農委會發行500萬份農遊券，高雄市美濃農會感受這波商機，近日每天狂接百通詢問電話，今天營業時間尚未結束，農會超市已收到6萬元農遊券，許多外地遊客專程到美濃買美農米、紅豆與黑豆等農特產品，這幾天門市人員非常忙碌。

依據農委會網頁資訊，高市有70家農漁會超市、農場、休閒園區可使用農遊券，在農遊券開放使用後，各地農漁會感受不一。

美濃區農會超市說，7月15日起開放使用，陸續接獲詢問電話，平均每天上百人打電話詢問可購買商品，前幾天消費金額不高，大約只有數千元左右，今天突然湧入眾多人潮，直至下午3點左右入帳6萬多元，平均超市業績上升近二成，外地來的人居多，多數人來買米。

另方面，高雄市臨海漁會尚未感受農遊券商機，永安區漁會總幹事黃鶯說，這幾天打電話詢問的人很多，但實際持券購買的人卻只有個位數字，可能因漁會距離遙遠影響購賣意願。