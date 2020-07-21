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手抖不停…三倍券惡夢正要開始 店家財務人員：點收到懷疑人生

聯合新聞網 / 綜合報導
民眾使用振興三倍券，大啖台灣小吃共同拚經濟。圖／聯合報系資料照片
民眾使用振興三倍券，大啖台灣小吃共同拚經濟。圖／聯合報系資料照片

振興三倍券話題不斷，從還沒正式上路前大家熱烈討論要怎麼預購、領紙本還是綁定信用卡、怎麼花費，直到7月15日正式上路後，郵局星期六加班讓民眾領取、部分店家不收三倍券，以及已有店家收到假的三倍券，在在引發熱議；現在話題往後延伸，在店家在收到三倍券後，7月23日開始可以如何變現呢？

當大家開心使用三倍券消費的同時，卻有一群人處理三倍券處理到要崩潰，原Po在Dcard「財務人員看三倍券惡夢」分享，雖然他還沒領三倍券，但身為財務出納，已經拿到一堆三倍券了，而且是好幾家門市累積下來厚厚的一疊，當財務人員拿到三倍券後要先點收，但由於公司的點鈔機是舊款的，無法辨識三倍券，所以只好一張一張手數，如果數錯了只好再重新計算。

但手數三倍券還不打緊，更令原Po崩潰的是，公司行號想要兌換三倍券，要在背面的統一發票章欄位先蓋發票章，然後下面再手寫領款帳號。原Po說上傳的照片只是「一間」門店的一疊五百元券而已，這個兌換設計讓他從早上跟門市對點接手到下班，整整半天都拚命蓋章還沒蓋完，「蓋到我石門水庫洩洪根本瞄不準，手抖的像得了帕金森式症一樣...」原Po無奈的說，他下班還得去買酸痛貼布才行。

原Po上傳的三倍券背面。 圖擷自Dcard
原Po上傳的三倍券背面。 圖擷自Dcard

網友紛紛在下面留言為財務人員及銀行員加油，驚呼原來三倍券要變現還有這麼多道手續，「天啊！你不說我們真的不知道這些事」、「直接發現金就不會有人嫌啦」、「你還有半年可以體驗」、「本來想綁數位，可是每個商家推出的優惠都限紙本，所以我後來也領紙本了」。也有網友分享他用Taiwan pay，店員都很感謝他、「為了減少各家商店的這種困擾，我綁定了LINE Pay」。

而這篇文章也引起很多財務人員共鳴，「我也蓋章蓋到快發瘋，手寫到懷疑人生，重點是還要一張一張看真假，梅花還會跑呢」、「眼睛都要瞎了、手都要抽筋了」、「至少都一定晚一個小時下班」、「想到23號要去銀行排隊兌領就開始出現惡夢」，不過有店家提出不錯的解決方法，那就是趕快去刻帳號排章，就不用手寫到厭世了。

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