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抽中了嗎？藝Fun券、客庄旅遊、動滋券、農遊券怎麼領怎麼花 一張表大公開

又傳台飛泰國旅客發燒 指揮中心掌握長榮班機9人有症狀

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抽中了嗎？藝Fun券、客庄旅遊、動滋券、農遊券怎麼領怎麼花 一張表大公開

聯合新聞網 / 綜合報導

政府推出振興三倍券提振經濟，四大部會文化部、客委會、教育部、農委會也各自加碼，分別推出「藝Fun券」、「浪漫客庄旅遊券」、「動滋券」及「農遊券」等四款免費電子，要為因疫情受創的經濟添柴火。四大加碼券該怎麼申請、怎麼領、怎麼花、有哪些使用限制，本網詳列各項解答，一張表讓您一目了瞭。

三倍券幾乎是人人可領，但四大部會推出的加碼券並不是人人有獎，需要經過抽籤才能取得，抽籤結果已陸續出爐。

目前，由農委會提供價值250元的農遊券，500萬份已抽完，中籤率高達96%，幾乎是有報名就會中；文化部推出的200萬份 價值600元的「藝Fun券」，21日從報名的303萬人中，抽出身分證末碼「0、3、4、5、7、8、9」的210萬名幸運兒，中獎率近7成。沒中獎的人別氣餒，還有客委會的「浪漫客庄旅遊券」、教育部的「動滋券」，陸續會在7月27日及28日分別抽籤，記得趕快去登錄。

這一波加碼券放送，民眾若幸運全拿，再加上三倍券、安心旅遊補助，等同花一千元共可獲得7150元的消費補助，可以花得爽快！


以電子票券方式發放，面額100元共6張。使用期限7月22日至12月31日止。

消費時出示掃描QR Code，再選擇抵用張數，不得兌換現金或找零，使用範圍依店家規定。

藝放券合作業者查詢https://reurl.cc/R45Q2n

抽籤結果剛出爐的「藝Fun券」該怎麼領？馬上報你知
1.中獎者收到通知訊息
2.點開藝FUN券APP
3.進入我的帳戶
4.點選領取藝Fun券，會收到一組驗證碼
5.輸入驗證碼後領取完成

圖擷自文化部臉書
圖擷自文化部臉書


以電子票券方式發放，面額100元共8張，需綁定Line個人帳號。使用期限8月1日至12月31日止。

消費時出示掃描QR Code，消費每滿百元可折抵一張，單次最高折抵800元，不得兌換現金或找零，須跨鄉鎮市區使用。

浪漫客庄遊合作業者查詢https://reurl.cc/2013ja


採線上電子錢包方式發放，抽中者至「動滋網」填寫資料後，可獲得500元抵用額度。使用期限8月1日至12月31日止。

消費抵用不限次數，不足額須自付差額。（使用方式說明下載

動滋券合作業者查詢https://reurl.cc/D9z8xQ


以電子票券方式發放，面額250元。使用期限至9月17日止。

消費時使用限一次抵用完畢，不得分次抵用，亦不可兌換現金或找零，須跨鄉鎮市區使用。

農遊券合作業者查詢https://reurl.cc/O1Ze69

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困 藝FUN券 農遊券 農委會 客委會

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