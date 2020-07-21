三倍券成本12億 王世堅直批：好慢、好笨、好浪費

三倍券上路之後爭議不斷，除了找零問題還有民眾抱怨領取流程不順。目前三倍券預估發行成本為12億元，民進黨立委王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》中批評，「所以你看過去的消費券也好，現在的三倍券也罷，成本都花十幾億，三倍券花12億，結果你這只能用四五個月就要作廢掉」，他認為民眾更期待的是行政院處理大事。

王世堅在節目中批評，「（三倍券）使用上以及兌現的問題，這些都只是增加了社會成本，你把簡單的事複雜化，你是有價貨幣，你必須防偽，你不能隨便印」，他更直言他覺得三倍券是「好慢、好笨、好浪費」，並舉裝三倍券的塑膠套為例，1個要花3塊錢，如果實體券發1800萬份，就要花5400萬元，因此王世堅認為太浪費。

王士堅表示，三倍券不找零讓小攤販為難，「小商家、小攤販們，我也沒這方面的常識，也沒那個時間，我怎麼去兌現，還有你兩百塊這怎麼找零的問題」，他直指行政院發言應該要謹慎「這個來揣度，來指導人民該怎麼用，這就是『作之君、作之師』，我覺得政府不應該這樣」。

最後他總結行政院有三點錯誤，「第一點我們全國最精華的行政院各部會，已經忙這個事情忙了三個月。第二點，如果只在忙這件事，搞得這樣焦頭爛額，你讓人民怎麼相信，各部會跟行政院能幹什麼大事。」第三點則是虛耗了那麼多社會成本。

王世堅呼籲蘇貞昌，「我希望蘇院長趕快把心力抽離，去處理我們國家現在所要面對、面臨到的這些大問題」，他強調人民期待行政院能有大作為、處理大事，王世堅說「蘇院長我再一次強調，你心態要改變、放開心胸，你不要看到針孔沒看到山洞，人民要你做的是大事，不是這種芝麻綠豆大的事」。