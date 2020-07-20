他狂蒐集三倍券塑膠票夾「這樣用」 網大讚：真的超實用

行政院為振興經濟，在7月15日開放民眾至超商領取預購或郵局購買三倍券，不過信封袋裡用來固定三倍券的塑膠片，卻被挨批政府帶頭不環保，甚至還有人直言「塑膠片就是垃圾」。對此，有一名女網友在《 Dcard 》中PO文提到，最近爸爸在向所有的親戚徵收三倍券的票夾，目的就是為了收藏他心愛的「寶貝」，不少網友看到後更是直呼「真的超級實用！」

原PO在文中表示，自從振興三倍券開始發放後，父親大人就開始向所有的親戚徵收裡頭的塑膠票夾，就是為了能夠收藏各種面額的連號紙鈔。從照片中可看見，塑膠票夾裡有9張民國50年發行的壹圓紙鈔，還各有3排，看起來相當經典，甚至其中一張的邊角還全部泛黃，讓原PO不禁開玩笑的說「根本快化成灰了吧」，原來這些鈔票是當時原PO的爸爸新進銀行時，拿來練習人工點鈔考核的「寶貝們」，其中一項珍藏還是曾經發行過的塑膠紙幣。

其中一張紙鈔的邊角完全泛黃，甚至還有曾經發行過的塑膠紙幣。圖擷自 Dcard

PO文一出後，立刻引來網友討論，並紛紛回應「終於有新用途了，希望大家能繼續挖掘」、「這種方式真的超級實用的，而且看久了會覺得很療癒」、「其實我覺得塑膠票夾還滿實用的，可以放在長夾裡面固定紙鈔，這樣紙鈔就不會被折到了」、「這樣面額就可以看得很清楚，排列整齊很療癒」、「三倍券的票夾應該對很多有在收藏紙幣的人很有用」。