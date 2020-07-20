三倍券搭客運業者再加碼 銅板價遊景點

三倍振興券開跑第一個周末假日，國光客運統計，全台各站以台中轉運站收到最多三倍券，周五至周日連續三天每天都收到超過150張三倍券。

國光客運同步提供「三倍券放大」優惠方案，持實體紙本三倍券臨櫃購票優惠，200元三倍券贈送20元專案折價券，500元三倍券加發50元專案折價券，下次購票即可全額折抵；而國光客運網站網路訂票也是少數可以使用綁定三倍券信用卡的電商平台，額外享有發卡銀行加碼優惠。

由於高中職以下各級學校同一天開始放暑假，青年學子揪團免費玩全台22家遊樂園，國光客運台中站鄭秀菊站長表示，年輕學子乘客明顯有增加，使用一張500元振興券再加上一枚50元銅板，便可以購買台北台中來回票，免費前往全台最大水樂園麗寶樂園馬拉灣，而轉往高美濕地或宮原眼科等熱門景點，搭配台中市區公車優惠，里程再遠單趟也只需要10元，非常划算。

自周三起跑日開始，國光客運全台各站陸續收到民眾使用三倍券購票，其中以台中轉運站收到的張數與金額最高。鄭秀菊指出，三倍券發放隔天（16日）就收到超過50張三倍券，17日（周五）到19日（周日）第一個周末假日連續三天每日都收到150張以上。

鄭秀菊說，使用三倍券的民眾都清楚相關使用規則，沒有出現要求找零或退票兌換現金等情況。

鄭秀菊以國光客運台北台中1827線為例，假日來回票優待價550元，剛好使用一張500元三倍券再加上50元硬幣一枚就足夠，如果是單程票300元，乘客也會使用一張200元三倍券再補現金100元購買。

鄭秀菊說，現階段大部分乘客都是以振興券取代現金購票，受到22家遊樂園19歲以下免費遊玩振興方案吸引，有不少高中生揪團或家庭出遊，使用振興券專程從台北南下台中遊玩。她預期，暑假期間國旅熱潮會越來越旺，受到肺炎疫情打擊的國道客運可望稍稍回溫。