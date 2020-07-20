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他拿三倍券到4商家消費皆被拒 背後原因曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
網友拿三倍券到早餐店、便當店、夜市和市場消費，多被商家拒收。記者修瑞瑩／攝影
網友拿三倍券到早餐店、便當店、夜市和市場消費，多被商家拒收。記者修瑞瑩／攝影

振興三倍券上路，民眾也紛紛展開消費計畫，但卻有網友指出自己問了許多小商家都不太願意收券，多是因為怕收到假的三倍券或沒有統編不知如何換現金，為避免後續的麻煩就決定不收，讓想把三倍券當生活費使用的原po花得心超累。

有網友在Ptt發文提到，自從領了三倍券後他詢問了許多店家能否使用，發現夜市、便當店、早餐店、市場等平時多會去消費的地方幾乎都不太願意收。原po提到，便當店是因為不知道如何辨識真偽所以不敢收，黃昏市場的阿嬤還反問原po那是什麼，甚至被誤會拿假鈔付款，而夜市攤販多是直接拒絕不收三倍券。

至於早餐店老闆則是很坦言的說「我們沒有統編，所以收了也不知道該怎麼換成現金」，對方補充「本來是有自治會之類的組織可以幫忙換現金，可是後來又說不行，到現在連一個確定的答案都問不到，所以真的不敢收」。

原po聽到各商家拒收後失落表示，原本三倍券是打算拿來當生活費使用，結果現在不能買早餐、便當、蔬菜和宵夜，最後也只能拿去超商使用，甚至開始猶豫要不要拿去買咖啡寄杯，讓他直呼，為何要搞得如此複雜。

文章一出就有網友也說，「我去菜市場買菜，巷口買雞排，夜市買晚餐，早餐店買早餐全部都不收三倍券是事實啊」，也有網友表示只好轉向賣場消費，「就想好只在大賣場買生活用品了」、「攤商不能收，那真的是振興到大公司或連鎖店欸」、「感覺小攤販還是吃不到」。

不過之前就有網友提到很多小店家沒統編，他們真的要換現金很不方便，加上店家都怕代換會被反課稅，至於各大夜市目前則有推出相關方案，像是寧夏夜市的自治區域貨幣，桃園夜市也有推出200元三倍券可以換400元桃園夜市券等優惠。

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