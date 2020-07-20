三倍券惹怨「哪一步錯了？」 網曝：12年前「反馬」就錯

行政院振興三倍券上路，民眾已可至超商、郵局、信用卡綁定等通路領取使用，不過有許多規模較小的店家，擔心太過麻煩而不收三倍券，引發部分民眾不滿，有網友發問「三倍券哪一步走錯了？」許多人一面倒認為第一步就錯，「從12年前反馬英九消費券時就錯了，為了反對而自圓其說，最後學得不像」。

有網友在PTT發文表示，三倍券初衷是振興經濟，一開始卻得綁定行動支付挨轟，如今發放實體券，又被一堆商家拒收，直言三倍券政策「一步錯，步步錯」，發問「三倍券哪一步走錯了？」

許多網友都認為是「金額發太少」、「得用1000元換3000元」、「擾民」等問題，留言「錢多發點，就不會被罵這麼慘，只有2000元」、「決定要花一千就錯了」、「錯在花納稅人的錢，發起人自掏腰包我就沒意見」。

還有不少人認為是從批評馬政府消費券時就錯了，留言「第一步就錯了！誰叫要把馬英九消費券當心魔」、「從全面否定消費券開始」、「多年前反馬英九消費卷那步開始」、「為了反馬英九的消費券，在那邊自圓其說，學的四不像」、「從十二年前罵馬英九的消費券開始走錯」、「當初批判得多凶狠，結果現在弄一個比消費券還差的東西」。