快訊

失聯移工成主廚 被逮後高雄日賣400份蚵仔煎成絕響

500元動滋券只要登記就可抽 一招教你完全攻略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三倍券惹怨「哪一步錯了？」 網曝：12年前「反馬」就錯

聯合新聞網 / 綜合報導
振興三倍券上路，民眾可用券消費。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
振興三倍券上路，民眾可用券消費。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

行政院振興三倍券上路，民眾已可至超商、郵局、信用卡綁定等通路領取使用，不過有許多規模較小的店家，擔心太過麻煩而不收三倍券，引發部分民眾不滿，有網友發問「三倍券哪一步走錯了？」許多人一面倒認為第一步就錯，「從12年前反馬英九消費券時就錯了，為了反對而自圓其說，最後學得不像」。

有網友在PTT發文表示，三倍券初衷是振興經濟，一開始卻得綁定行動支付挨轟，如今發放實體券，又被一堆商家拒收，直言三倍券政策「一步錯，步步錯」，發問「三倍券哪一步走錯了？」

許多網友都認為是「金額發太少」、「得用1000元換3000元」、「擾民」等問題，留言「錢多發點，就不會被罵這麼慘，只有2000元」、「決定要花一千就錯了」、「錯在花納稅人的錢，發起人自掏腰包我就沒意見」。

還有不少人認為是從批評馬政府消費券時就錯了，留言「第一步就錯了！誰叫要把馬英九消費券當心魔」、「從全面否定消費券開始」、「多年前反馬英九消費卷那步開始」、「為了反馬英九的消費券，在那邊自圓其說，學的四不像」、「從十二年前罵馬英九的消費券開始走錯」、「當初批判得多凶狠，結果現在弄一個比消費券還差的東西」。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

延伸閱讀

威力彩頭獎今晚上看20.8億 幸運兒兌獎程序要這樣走

盼養分全給男嬰…婆家要她打掉女孩 懷龍鳳胎準媽媽暴怒退婚

鐵板麵怎麼吃才內行？ 老饕推「靈魂配料」：飽又滿足

她拿三倍券因這動作遭店員拒收 網友：政府已闢謠仍然可用喔

相關新聞

已出現假的三倍券？台南議員爆：有商家陳情被銀行沒收

三倍券出現假券？台南市議會上午召開記者會，議員表示已經接獲多起商家接獲假券的陳情，議員們並當場檢視，發現真的三倍券浮水印...

抽中農遊券搶搬養生豆奶 宜縣農會驚呆：這商品竟最熱賣

農委會發放500萬張農遊券，帶動搶購熱潮。宜蘭縣農會在第一個假日就帶進20幾萬元收益，除了白米等農產品熱賣，最受歡迎的竟...

三倍券惹怨「哪一步錯了？」 網曝：12年前「反馬」就錯

行政院振興三倍券上路，民眾已可至超商、郵局、信用卡綁定等通路領取使用，不過有許多規模較小的店家，擔心太過麻煩而不收三倍券，引發部分民眾不滿，有網友發問「三倍券哪一步走錯了？」許多人一面倒認為第一步就錯，「從12年前反馬英九消費券時就錯了，為了反對而自圓其說，最後學得不像」。

家樂福總座看下半年景氣：仍辛苦 但疫情回穩有望持平

家樂福總經理王俊超今（20）日表示，樂觀看待家樂福併頂好，雙方是強強聯手，只是因公平會還未同意情況下，還無法接觸頂好，未...

6月失業率恐難樂觀 政院紓困3.0鎖定製造業

新冠肺炎疫情造成的景氣衰退，能否在第二季落底，主計總處22日將公布6月份失業率，同一天，中華經濟研究院也會公布第三季經濟預測數字，屆時可多少看出景氣端倪。

留意你的LINE！客庄旅遊券中獎率56%、5時前通知結果

參加第一波浪漫客庄旅遊券登記的民眾，現在起快注意你的LINE和簡訊。客委會今天中午於臉書直播第一波浪漫客庄旅遊券抽籤過程，由客委會副主委鍾孔炤擔任抽籤人，從25萬名登記的民眾中抽出14萬名幸運得主，中獎率56%。沒抽到的民眾也別失望，還可再接再厲參加第二波登記，7月22日上午9時起登記。

郵局三倍券售量續增 評估8月1日是否加班

中華郵政公司統計，全台1299間郵局銷售的振興三倍券數量持續增加，除原先規劃18日及25日兩個週六加班外，目前也正評估8...

郵局預購領取三倍券今上路 推估有12.5萬人預約

今天是郵局預購領券第一天，郵局估計至少有12.5萬人預約，加上現場直購的民眾，約可賣出80萬份。交通部長林佳龍表示，感謝...

客庄旅遊券首波逾25萬人登記 已募集3372商家

客家委員會浪漫客庄旅遊券第一階段逾25萬人登記，今天抽出14萬名得獎者；募集商家已達3372家，客委會表示，商家募集沒有...

最後12小時！可買書看電影 600元藝FUN券今晚截止登記

文化部發行的600元「藝FUN券」，即將於今晚9時截止登記、明天中午抽出得主。此一電子票券共計200萬份、可用於全台1萬...

動滋券今起開放登記被塞爆！官網無限轉圈頁面空白

為了振興疫情後的經濟，政府發放三倍券等多種票券，繼三倍券、農遊券之後，可購買體育用品和觀賞運動賽事的「動滋券」20日凌晨0時開始登記，但不少民眾反應網站死當，頁面一片空白。 教育部發放400萬份

三倍券塑膠卡套是精緻？還是不環保？ 經濟部這麼滅火

三倍券領取人數已破千萬，但近日三倍券的塑膠卡套究竟是精緻？還是不環保？在網路上掀起不小的熱議和論戰。對此，經濟部特別分享...

熱門新聞

農遊券限定跨區使用麻煩 網友爆：居住地「填假的啦」

紅鏈收購台鏈 郭台銘震驚

500萬人抽到農遊券 還有滿千送百抽獎三大好禮

「本來就會買」…學者憂3倍券淪替代消費

三倍券塑膠卡套不環保？ 經部解釋：民眾已有多種妙用

動滋券今起開放登記被塞爆！官網無限轉圈頁面空白

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。