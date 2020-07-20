動滋券今起開放登記被塞爆！官網無限轉圈頁面空白

為了振興疫情後的經濟，政府發放三倍券等多種票券，繼三倍券、農遊券之後，可購買體育用品和觀賞運動賽事的「動滋券」20日凌晨0時開始登記，但不少民眾反應網站死當，頁面一片空白。

教育部發放400萬份，每份價值500元的「動滋券」，7月20日至7月26日登記抽籤，依身分證尾數單雙數分流。但動滋券網站從凌晨起就被塞爆，許多民眾興匆匆上網登記，網頁無法正常運作，持續一片空白轉圈圈，最後顯示「無法連上這個網站」。

為了讓申請流程正常進行，除了身分證分流，體育署還租用30台主機，上周進行壓力測試，但正式上路伺服器依然無法負荷。

教育部體育署發放400萬份500元「動滋券」，觀賞賽事、參加體育活動或購買運動用品都可使用，也採抽籤發送，7月20日到26日開放「動滋網」申請，28日公開抽籤，中籤者可獲券，抵用不限次數，直到金額用罄、逾期失效。