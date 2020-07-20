快訊

窺視欲變本加厲：實境秀的悲劇 只能一再重演？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動滋券今起開放登記被塞爆！官網無限轉圈頁面空白

聯合新聞網 / 綜合報導
動滋券頁面破圖無法正常顯示，亦無法順利登記。圖取自動滋券官網
動滋券頁面破圖無法正常顯示，亦無法順利登記。圖取自動滋券官網

為了振興疫情後的經濟，政府發放三倍券等多種票券，繼三倍券、農遊券之後，可購買體育用品和觀賞運動賽事的「動滋券」20日凌晨0時開始登記，但不少民眾反應網站死當，頁面一片空白。

教育部發放400萬份，每份價值500元的「動滋券」，7月20日至7月26日登記抽籤，依身分證尾數單雙數分流。但動滋券網站從凌晨起就被塞爆，許多民眾興匆匆上網登記，網頁無法正常運作，持續一片空白轉圈圈，最後顯示「無法連上這個網站」。

為了讓申請流程正常進行，除了身分證分流，體育署還租用30台主機，上周進行壓力測試，但正式上路伺服器依然無法負荷。

教育部體育署發放400萬份500元「動滋券」，觀賞賽事、參加體育活動或購買運動用品都可使用，也採抽籤發送，7月20日到26日開放「動滋網」申請，28日公開抽籤，中籤者可獲券，抵用不限次數，直到金額用罄、逾期失效。

登記動滋券採分流，身分證末碼單數的民眾可在20、22日和24日上網登記，身分證末碼雙數的民眾則是21、23日和25日，26日單雙數都可登記。

教育部提撥20億元，準備發放400萬份「動滋券」。教育部／提供
教育部提撥20億元，準備發放400萬份「動滋券」。教育部／提供

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

延伸閱讀

一張圖看4部會4大加碼券 免費抽籤送

怎麼申請？哪裡用？ 藝FUN券、客庄旅遊券、動滋券、農遊券領取辦法一次看

500萬人抽到農遊券 還有滿千送百抽獎三大好禮

農遊券限定跨區使用麻煩 網友爆：居住地「填假的啦」

相關新聞

三倍券塑膠卡套是精緻？還是不環保？ 經濟部這麼滅火

三倍券領取人數已破千萬，但近日三倍券的塑膠卡套究竟是精緻？還是不環保？在網路上掀起不小的熱議和論戰。對此，經濟部特別分享...

動滋券今起開放登記被塞爆！官網無限轉圈頁面空白

為了振興疫情後的經濟，政府發放三倍券等多種票券，繼三倍券、農遊券之後，可購買體育用品和觀賞運動賽事的「動滋券」20日凌晨0時開始登記，但不少民眾反應網站死當，頁面一片空白。 教育部發放400萬份

新聞眼／三倍券四處想討好 變成豬八戒

振興三倍券上路已經六天，本周四（廿三日）起，商家就能把收到的三倍券拿去各銀行換現金，同時，經濟部最快今天將公告全台兩百萬...

政府帶頭不環保…三倍券塑膠片 挨批垃圾

很多人近日領取紙本振興三倍券後，發現包裝裡有個用來固定三倍券的塑膠片，政府已發售一千多萬份紙本券，等於製造了一千多萬片塑...

搶不完的券…下一步是？

四部會加碼推出抵用券，二五○元的農遊券因第一階段「人人有獎」，引發民眾爭搶，第二階段申請飆到三四七萬人，比剩下的三三五萬...

「本來就會買」…學者憂3倍券淪替代消費

振興三倍券自十五日上路後，不少民眾馬上花用，更在社群網站展示「成果」，民眾拿三倍券大多用來買家電、３Ｃ用品，更有人說，「...

三倍券塑膠卡套不環保？ 經部解釋：民眾已有多種妙用

振興三倍券的紙本券包裝與內含塑膠製卡套遭質疑不環保。經濟部今（19）日說明，這是要方便民眾領取時，避免民眾領券時發生爭議...

500萬人抽到農遊券 還有滿千送百抽獎三大好禮

農委會推出500萬張農遊券，每張面額250元，分兩階段抽籤，今天中午抽完第二階段。兩階段相加超過512萬人登記，通知簡訊...

唐鳳與李永得可攜手抽籤了 藝fun券破200萬人登記

文化部晚間表示，「藝FUN券」自昨（18）日9點開放下載註冊，至今（19）日下午7點32分止，註冊已突破200萬人。第一...

農遊券限定跨區使用麻煩 網友爆：居住地「填假的啦」

農遊券今天衝第二波抽籤，由於限定必須跨區使用券，不能在登記填寫的「居住地」消費，遭民眾抱怨不方便；但卻有網友揭爆「填假的...

她拿三倍券因這動作遭店員拒收 網友：政府已闢謠仍然可用喔

振興三倍券從規劃到推出後，一直引起不少討論，包括能否找零、有何限制、如何辨別真偽等，甚至網路上還出現有汙損會遭拒收等流言，讓政府不得不出面闢謠。一名女網友昨（18）日到全聯超市買東西，她拿出剛領到沒多久的三倍券付款，沒想到卻因為一個小動作讓店員看到後直接拒絕收券，女網友不知道這樣是否可以，於是上網發文求助網友們。

花蓮56家業者響應農遊券 享農漁體驗遊程

農委會今天抽出335萬份農遊券，每份價值250元，民眾可持電子票券至全台農會超市、有合作的休閒農業業者消費，可抵用商品或...

熱門新聞

農遊券限定跨區使用麻煩 網友爆：居住地「填假的啦」

第二波農遊券中籤機率96% 最晚深夜近12時才會收到簡訊

三倍券塑膠片挨批垃圾 彭啟明嘆可惜：最後一關沒做好

500萬人抽到農遊券 還有滿千送百抽獎三大好禮

紅鏈收購台鏈 郭台銘震驚

倒數12小時！800元浪漫客庄旅遊券 首波登記今晚封關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。