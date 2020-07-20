聽新聞
test
0:00 / 0:00
動滋券今起開放登記被塞爆！官網無限轉圈頁面空白
為了振興疫情後的經濟，政府發放三倍券等多種票券，繼三倍券、農遊券之後，可購買體育用品和觀賞運動賽事的「動滋券」20日凌晨0時開始登記，但不少民眾反應網站死當，頁面一片空白。
教育部發放400萬份，每份價值500元的「動滋券」，7月20日至7月26日登記抽籤，依身分證尾數單雙數分流。但動滋券網站從凌晨起就被塞爆，許多民眾興匆匆上網登記，網頁無法正常運作，持續一片空白轉圈圈，最後顯示「無法連上這個網站」。
為了讓申請流程正常進行，除了身分證分流，體育署還租用30台主機，上周進行壓力測試，但正式上路伺服器依然無法負荷。
教育部體育署發放400萬份500元「動滋券」，觀賞賽事、參加體育活動或購買運動用品都可使用，也採抽籤發送，7月20日到26日開放「動滋網」申請，28日公開抽籤，中籤者可獲券，抵用不限次數，直到金額用罄、逾期失效。
登記動滋券採分流，身分證末碼單數的民眾可在20、22日和24日上網登記，身分證末碼雙數的民眾則是21、23日和25日，26日單雙數都可登記。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言