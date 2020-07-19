她拿三倍券因這動作遭店員拒收 網友：政府已闢謠仍然可用喔

振興三倍券從規劃到推出後，一直引起不少討論，包括能否找零、有何限制、如何辨別真偽等，甚至網路上還出現有汙損會遭拒收等流言，讓政府不得不出面闢謠。一名女網友昨（18）日到全聯超市買東西，她拿出剛領到沒多久的三倍券付款，沒想到卻因為一個小動作讓店員看到後直接拒絕收券，女網友不知道這樣是否可以，於是上網發文求助網友們。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」寫道昨天去全聯福利中心消費，準備結帳時欲將三倍券從信封裡拿出來付款，但因為信封開口開的太小，拿出來時不小心折到，收銀員看到了便對她說因為三倍券折到，銀行會不收，因此拒收，「我有點錯愕，怕拿第二張又不小心折到，所以就直接用錢包扣款了」。

原PO不知道是否如同收銀員所說的有折到就不能用或銀行不收，於是上臉書貼文詢問網友們看法，「所以我這張折到的振興劵就沒用處了嗎？第一次使用就被拒絕，真的是不知道才上來問」，網友們看了紛紛呼籲「這是謠言」、「形同現金，折到還是可以用」、「政府已經闢謠，折到還是可以使用啊」、「銀行還是會收啊，鈔票也是會折到，難道就不收嗎？」、「這種訊息一直在長輩圈裡面傳，真的很居心叵測」、「新聞有澄清了可以使用，就算破損，只要完整的部分還有四分之三，一樣可以正常使用」，還有銀行人員也出來闢謠說「可以用喔，我是銀行員，我們只要用機器驗不是假的都會收」。

對於網路流傳三倍券有折到或汙損就會遭到店家、銀行拒收，經濟部在官網也做出澄清，「污損之後，但若是可以辨識仍然可以使用，若是店家有疑慮也可以跟店家說明。若是污損但可辨識者，銀行仍可還錢喔」。而營業人持有破損的三倍券要向金融機構兌換時，只要符合「破損，但餘留部分在四分之三以上」、「破損，但殘片能完整拼合」、「污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認」這三種情況之一者照全額兌付外，其餘不予兌付。