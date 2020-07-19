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他認為三倍券沒效問「是誰在捧啊？」 網抱怨：都要精打細算

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他認為三倍券看似可以提升乘數效果，但實際上卻讓所有人都變得精打細算，因此他就詢問網友「三倍券到底都是誰在捧啊？」。記者楊德宜／攝影
一名網友PO文提到，他認為三倍券看似可以提升乘數效果，但實際上卻讓所有人都變得精打細算，因此他就詢問網友「三倍券到底都是誰在捧啊？」。記者楊德宜／攝影

台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，政府為了振興經濟推出「振興三倍券」，希望能夠透過民眾消費，協助相關產業復甦，不過自推出以來總是話題不斷，更時常被拿來與馬英九時期的「消費券」做比較。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，他認為三倍券看似可以提升乘數效果，但實際上卻讓所有人都變得精打細算，消費等同於是集中在少數廠商，因此他就忍不住詢問廣大網友「三倍券到底都是誰在捧啊？」

原PO在文中表示，在馬英九執政時期所推行的「消費券」，一般民眾在用的時候通常不會想太多，常常不知不覺的就花完了。但對於近期的三倍券他卻發現，一個要花1000元買3000的三倍券，自以為可以提升乘數效果，實際上是讓民眾在消費的時候變得精打細算，因為大家都在找優惠、等優惠，甚至把消費都集中到某些廠商上，這些現象都讓原PO感到三倍券根本沒有達到振興效果，甚至說道「只有連鎖店會感謝政府大灑幣」，他並抱怨最近去超商買東西都要排隊排很久，里長有領薪水卻不找里長發，而是增加其他通路的外部成本。

PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛留言，「三倍券是真的很麻煩，因為不能找零，消費前都要精打細算」、「有些路邊攤不收真的很煩，之前消費券都還可以找零」、「現在去超商領，機器還會當機」、「還要先給政府1000元」、「為何不能直接發現金，國外政府都直接匯入戶頭」、「其實三倍券的立意是不錯，但是真正用起來真的很擾民」。

不過還是有網友持不同看法，「三倍券和消費券帶來的經濟效益不同」、「如果真的不喜歡，可以不要領沒關係，反正也沒有強制」、「如果真的覺得麻煩，直接給父母當孝親費就可以了」、「三倍券跟振興券就只是簡單的比大小問題而已」。

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