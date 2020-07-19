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郵局加班…售三倍券99萬份 加班費至少億元

聯合報 / 記者曹悅華徐白櫻鄭維真／連線報導
郵局昨加班因應三倍券開放申購，彰化員林郵局一早門還沒開，已大排長龍。記者黃仲裕／攝影
郵局昨加班因應三倍券開放申購，彰化員林郵局一早門還沒開，已大排長龍。記者黃仲裕／攝影

因應全民申購三倍券，全台一二六九間郵局昨全日加班，中華郵政公司統計，昨天總計售出九十九萬四五三一份三倍券。部分臨近住宅區的郵局，一早七時許就出現排隊人龍；辦公區的郵局則顯得有點冷清。

中華郵政公司總經理江瑞堂表示，急著領的人慢慢減少，初估廿日「預約制」上路，至少還有八十萬以上人潮。

昨天上午開賣後，不少郵局一早就大排長龍，甚至才剛開賣不到十分鐘，就傳出因人潮太多、疑似當機。江瑞堂表示，因各地郵局一次受理量爆量，才會出現系統卡卡的狀況，並非當機。

高雄市一五一處支局昨早上九點多聚集最多人潮，約花一小時才消化完畢，不過多數郵局在接近中午時間已無長長人龍。台南市區成功路郵局昨十多個窗口全開，九時一開門營業，十分鐘內即發出三百份，後續民眾隨到隨辦，未再見排隊人龍。

台北青年郵局有民眾因前天撲空，擔心昨天買不到，清晨五時就來排隊；民生郵局則是到上午七時卅分才陸續湧入人潮，有民眾直言「擔心實在多餘，不應這麼早來」，對於人比預期少感到很意外。

昨是三倍券開賣以來的首個假日，加上身分證末碼單雙號都可購券，郵政公司預估至少會湧入一百五十萬人潮，不過，中華郵政公司董事長吳宏謀坦言，昨天人潮比預期少，雖然部分員工視昨天為「大魔王關卡」，大致上作業都算順暢，沒有太大問題。

一名郵局員工表示，聽到公司預估昨天可能有一五○萬人要購券，「緊張到早上六時就起床準備」，好險一切順利，民眾也沒有想像的多，不過連日來這麼辛苦，希望給予應有報酬和獎勵。

全台上千間郵局周六加班賣三倍券，至少動員上萬名人力，郵政工會理事長吳文豐初步計算，從十五日開賣三倍券到卅一日止，短短十五天，中華郵政公司至少要付約一億元的加班費，「為國家做事，公司不付也不行」。吳宏謀則說，會按照勞基法規定，該給的加班費都會給。

至於郵局近期因應三倍券申購，加班辛苦，是否會有獎勵制度？江瑞堂表示，正在研擬中，初步規畫以局為單位，取表現績效在前百分之廿的郵局，選出兩百多家，每機台給一千元獎金，再讓該局自行決定如何使用該筆獎金。

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