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「19歲以下免費入園」樂園塞爆 員工曝亂象：被罵還要微笑

聯合新聞網 / 綜合報導
交通部推出19歲以下青年學子在今年7、8月暑假可免費暢玩全國22家遊樂園後，不少遊樂園都出現人潮爆滿的情況。記者黑中亮／攝影
交通部推出19歲以下青年學子在今年7、8月暑假可免費暢玩全國22家遊樂園後，不少遊樂園都出現人潮爆滿的情況。記者黑中亮／攝影

交通部推出19歲以下青年學子在今年7、8月暑假可免費暢玩全國22家遊樂園後，不少遊樂園都出現人潮爆滿的情況。對此，有遊樂園員工發文抱怨，表示各年齡層的學生都來遊樂園，導致排隊人潮爆多，甚至出現插隊、吵架等各種亂象，連員工也要被遊客出氣，讓原PO直呼上班上到心很累。

原PO在「Dcard」發文，表示自己在義大世界遊樂園打工，因為政府的旅遊政策，19歲以下全國22家遊樂園都可免費入園，因此導致安親班、國小、國中、高中等各年齡層的學生都跑來遊樂園玩，他說「全部都給你入園入好入滿，直接給你玩到一個爆掉，各種設施都至少排一個小時以上，有人入園只玩到三樣設施，因為一直排隊，比排隊領振興券還久」。

原PO透露遊樂園因人潮眾多，也出現各種亂象，他說「又有一堆插隊的，代替排隊的，甚至還有排隊吵架的，還有小孩身高不夠高不能玩，我們還要被他客訴，被他罵的，都已經閉園了，人都還消不完」，而這樣的狀況令原PO感到疲倦，直呼這幾天上班都很累。

對此，不少網友紛紛留言，「光聽你講都覺得煩躁，真是辛苦啦」、「平日也一大早開園就一堆人嗎，那我還寧願從現在開始恢復付費」、「我昨天剛好去義大遊玩，各種設施排好排滿，辛苦工作人員們了」、「原po辛苦了，記得多補充水份，希望從20號以後能恢復付費」、「一想到遊樂園我就想到排隊，超無聊的真的不懂有些人很愛去」。

其中有同行也表示「請問是我拿槍拿刀逼你來的嗎，只能說我命賤，被罵還是要微笑，到樂園工作是想散播歡笑散播愛，希望大家都能多一分同理心，讓世界更美好」、「我是售票的，開園前售票口就擠爆」、「曾經也是遊樂園的正職員工，只能說遇到這個時候真的身心都很累」、「嘿同仁，我也是水上的，不過我們設施每次都會爆掉，今天明明是平日人還超多」。

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