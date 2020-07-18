用三倍券買早餐「連跑兩家碰壁」 網曝原因：換現金麻煩

開放領取實體振興三倍券後，許多民眾都開始使用消費，不過遇到店家不收三倍券或不找零的情況，民眾仍為此感到不便。有網友近期發文抱怨，表示早上連續跑了兩間早餐店，想要用三倍券消費，但都碰壁，直到跑了第三間早餐店，店家才因為與原PO有些交情而讓她使用，而貼文一出後，許多網友也紛紛留言，透露早餐店不收三倍券的原因。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，她說「早上帶著三倍券去買早餐，可是前兩間早餐店都碰壁都不收，那兩間早餐店給我的感覺好像是我帶著三倍券在找他們麻煩似的」，原PO碰壁兩間後決定去找第三間鄰居開的早餐店，她開口向早餐店阿姨詢問能不能收三倍券，幸運的是因為原PO與店家是老交情，得以如願使用三倍券消費。

早餐店阿姨回覆原PO表示「我們是沒在收啦，可是妹妹你要買的話阿姨收沒關係」，對此原PO相當興奮，她說「我總共點了約250元的早餐，阿姨就說我收你一張200元的三倍券就好，還多送我一杯鮮奶茶，阿姨太謝謝你了，我整個超感動的」。

對此，網友則紛紛留言表示「振興券要換成現金需要有統編的店家才能換，有做營登的傳統早餐店應該不多吧」、「收了還要找有開統編的才能兌換，很多店家都怕代換會被反課稅」、「我們是店家有統編才能到銀行兌換現金，對於很多小店家沒統編的他們真的要換現金很不方便，真的不需要去砲轟店家」、「我覺得政府應該要提供指示牌或是貼紙類的給有收取三倍券的店家放在門口，這樣民眾也不用好像做虧心事一樣一間間問」。