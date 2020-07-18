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蘆洲郵局排330人全台最多！請里長復古廣播分散人潮

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
蘆洲三民路郵局上午9點開賣前號碼牌發至370號，不過開賣後消化快，排隊秩序良好。圖／蘆洲區公所提供
蘆洲三民路郵局上午9點開賣前號碼牌發至370號，不過開賣後消化快，排隊秩序良好。圖／蘆洲區公所提供

振興三倍券今天周六全國各大郵局加班販售，中華郵政指出，稍早全台灣各郵局最多人排三倍券地點是蘆洲三民路郵局有330人。蘆洲區長莊茂坤親到現場了解，上午9點開賣前號碼牌發至370號，不過開賣後消化快，排隊秩序良好。地方公所及里長也主動與郵政合作，人少的郵局由里長廣播，鼓勵民眾分散領取。

蘆洲區公所主秘曾明華說，公所每天上、下午均派員到場了解狀況，蘆洲民政課長李觀宏表示，區公所在事前積極與郵政聯繫，看有何需要幫忙，現在郵政會通知公所，哪個郵局領三倍券的人較少，就可由里長幫忙廣播前往領取。

今早在新莊中美里也能聽到里長廣播，「鄉親還沒領到振興三倍券，可以到郵局領，要記得帶健保卡及一千塊，現在沒人免排隊」，對長者很方便。

李觀宏說，蘆洲三民路郵局因為是蘆洲地方最大的郵局，平常周六也有上班，周邊鄰近區公所、電信等，民眾對它比較熟悉，一開始民眾可能以為周六只有這間大郵局開，所以特別來排隊，透過廣播希望可以分散人潮。

蘆洲三民路郵局上午9點開賣前號碼牌發至370號，不過開賣後消化快，排隊秩序良好，蘆洲區長莊茂坤（圖中白襯衫戴口罩者）也現場了解。圖／蘆洲區公所提供
蘆洲三民路郵局上午9點開賣前號碼牌發至370號，不過開賣後消化快，排隊秩序良好，蘆洲區長莊茂坤（圖中白襯衫戴口罩者）也現場了解。圖／蘆洲區公所提供

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