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超商領三倍券！店員「少1步驟」恐賠錢：3000元掰掰

聯合新聞網 / 綜合報導
振興三倍券15日開始發放使用，民眾可到郵局購買或指定超商領取。記者陳易辰/攝影
振興三倍券15日開始發放使用，民眾可到郵局購買或指定超商領取。記者陳易辰/攝影

為了促進國內經濟行政院推出振興三倍券來刺激消費，15日開始發放使用，民眾可到郵局購買或指定超商領取，不過有網友表示，三倍券信封上的「簽名回條」，店員若沒取走，可能要自賠3000元，希望大家可以幫忙注意。

原PO在臉書社團「台南爆料公社」發文提醒，如果在超商領取振興券，看見信封上的簽名回條還在，希望各位能到店裡繳回，最近店員作業繁忙，有時會忘記取下，不然他們得自掏腰包賠3000元。

貼文掀起網友的熱議，「感謝這篇文！請大家一定要分享出去，因為有時候太忙真的會忘記撕」、「幫個小忙，他們也很辛苦的」、「舉手之勞幫店員一個忙」、「非常棒，超商店員會非常感謝您的貼文」、「推，真的拜託各位顧客了」。

原PO在留言處提到，「原本朋友要賠錢，幸好有找回來，事後調監視器畫面，然後找到那位客人的車牌，之後再請派出所幫忙聯繫車主，順利找回那張簽名回條」。

網友提醒三倍券信封上的簽名回條若沒被取走，希望能幫忙拿回超商，不然店員得自這「簽名回條」若超商店員忘了回收，可能得自掏腰包賠3000元。圖擷自facebook
網友提醒三倍券信封上的簽名回條若沒被取走，希望能幫忙拿回超商，不然店員得自這「簽名回條」若超商店員忘了回收，可能得自掏腰包賠3000元。圖擷自facebook

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