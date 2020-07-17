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藝FUN券18日開放登記 文化部籲分流下載註冊

中央社 / 台北17日電

文化部加碼的12億元「藝FUN券」18日開放登記下載註冊。文化部建議民眾可依身分證字號、居留證號尾數雙號於18日、單號於19日分流登記，前2天來不及註冊者，則可在20日進行。

文化部發布新聞稿表示，自6月宣布加碼200萬份，每份600元的「藝FUN券」以來，民眾關注及詢問度極高，甚至許多加入「藝FUN店家」的業者，也紛紛表示受到顧客的高度詢問及迴響。

文化部強調，「藝FUN券」APP平台已經過不斷的壓力測試，預估系統1小時內可容納170萬人在線註冊。

不過，為了讓所有的民眾可以更順暢的下載，文化部特別呼籲，建議可以採自動分流方式，即身分證字號或居留證號雙號的民眾，可選擇在18日進行下載及註冊；尾數單號的則於19日進行，而20日則留給在前2天尚未趕上註冊的民眾。

此外，文化部表示，「藝FUN店家」累積至16日，已有近1萬2000家加入，文化部也加緊進行相關資料確認及審核作業中。所有通過審核的店家，都將顯現於「藝FUN券」APP的藝文店家消費地圖，方便查找。

文化部特別表達感謝各地方政府、公協會，公私協力推廣「藝FUN券」，攜手挺藝文。

經統計，目前各縣市註冊店家已遍及全台22縣市，類別涵括多元，包含書店及出版業近千家，文創工作室、藝文體驗活動等逾1500家次，電影院更是近達100%的註冊率，幾乎全台所有電影院皆適用。

文化部也再次提醒，還未加入「藝FUN店家」的業者，儘快註冊申請，別讓自己的店家在各縣市的文化消費地圖上缺席。更呼籲店家響應「三倍券」、「藝FUN券」雙券合用，或其他加碼方案，提供更多誘因，吸引民眾消費，共同振興藝文消費市場。

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