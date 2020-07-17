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三倍券有「2缺陷」大輸消費券？網友：還能更爛不簡單

聯合新聞網 / 綜合報導
三倍券。記者林伯東／攝影
三倍券。記者林伯東／攝影

三倍券上路第三天，截至昨(16日)晚10時，累積已有527.6萬人領取實體紙本，第一天各超商、郵局出現排隊人潮，但進入第二天候雖然人潮仍踴躍，但已經逐步分流，但網友就提到了當年馬政府發放的消費券，是不是已經贏過了現在的三倍券？引起眾多網友討論。

網友在PTT八卦版發文說，當初政府死都不肯發消費券，結果最後弄了一個三倍券，不管是超商預購、郵局購買，都出現了大大小小的問題，回憶起當初馬政府時期推出的消費券，記得領取的時候是按照戶政系統發放，有點類似領投票券，只是沒有20歲限制，現在來看，三倍券應該已經贏了消費券了吧？

其他網友看到也紛紛回應「馬英九發放的方式比較方便」、「光是實領3600就贏啦」、「消費券可以一天內就發9成，三倍券那麼多管道還要20天」、「真沒想到消費劵有翻身的一日」、「3600＞2000」、「還能更爛不簡單」、「三倍卷原來是時間三倍」。

但也有人認為「本質還是消費券，但為了不跟馬一樣弄得更複雜而已...」、「顏色不對都是錯的」、「給你錢花，還嫌」、「時空背景不同好嗎？」、「我用悠遊卡就超順利根本不用出門，自己愛去擠又愛抱怨」。

根據大家普遍提到的缺失，以「金額比當初少」、「排隊的時間更久」拿出來講的最多，經濟部統計，截至昨天(16日)晚間10時，已經領取的紙本券達527萬6937人，在超商領取紙本的人數為370萬8372人，而選擇數位券的人數為172萬5841人。

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