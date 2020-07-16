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振興券之亂 店員崩潰貼公告：便利商店只賣東西不收抱怨

聯合新聞網 / 綜合報導
一間超商外貼著「振興券相關公告」。 圖截自爆怨公社公開版
一間超商外貼著「振興券相關公告」。 圖截自爆怨公社公開版

振興三倍券自15日正式上路，讓郵局及超商開始出現排隊人潮。而有部分民眾反應超商的事務機出現「暫停服務」、「人流管制中」等當機狀況，使超商店員業務量暴增。對此，有位網友就在網路上發文分享一間超商外貼著「振興券相關公告」的紙本告示。

此公告在開頭便說明，如遇電腦連線系統無法領取，請勿呼叫店員，並解釋道「因為店員都很笨，無法幫你處理電腦連線問題」。更在文末補充，若對政府或事務機不滿，請撥打各自的客服專線，並且再次強調「這裡是便利商店，只賣東西，不收抱怨，謝謝合作」。

此篇貼文於16日在「爆廢公社公開板」上吸引了兩千多人按讚，多數網友留言表示與先前藥師賣口罩的困擾一樣，「應該是客人出氣在店員身上，故意打的公告，跟之前藥師賣口罩一樣」、「店員抓狂了。我們只是作業人員^。^」、「太有智慧的公告，店員不是系統工程師」、「真的，跟之前排口罩一樣」。

更有人藉此感謝超商店員的辛勞，「無奈店員，辛苦了」、「辛苦店員了～」、「超商店員真的好辛苦喔」。也有人留言表示自己根本不需要排隊，「我在ok超商超快！全家四人份預購領券加起來不用3分鐘」、「下樓走到7-11完全沒人領。30秒印完領完，台中歌劇院對面這邊的根本沒人領」、「大家習慣7-11跟全家，反而OK、萊爾富人超少不用排隊很快就領到了，也沒有當機問題」。

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