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振興券過度包裝 民眾批政府不環保

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
有民眾發揮巧思，將振興券外的塑膠夾當成放優惠券、咖啡券及口罩的收納夾。（photo by 網路截圖）
有民眾發揮巧思，將振興券外的塑膠夾當成放優惠券、咖啡券及口罩的收納夾。（photo by 網路截圖）

一次性使用的券，還需要華麗包裝嗎？資深媒體人劉承業表示，領到政府振興券3000元後，發現封套質感不錯，想必設計費不低，「更意外的是裡面除了振興券外，還有一個塑膠襯底。」他說。另有人批，「政府提倡環保，自己卻帶頭過度包裝？」質疑政府開放設計費用「振興廠商」。

一次振興券要封套嗎？

資深媒體人劉承業16日在臉書上表示，領到政府振興券3000元，只花了10幾分鐘，「封套質感不錯，想必設計費不低，更意外的是，裡面除了振興券外，還有一個塑膠襯底。」他認為，一次性使用的券花費高額印刷費用是浪費，「這些不可分解的東西，環保嗎？這就是破壞環境及浪費公帑。」

「政府提倡環保，自己卻帶頭過度包裝？」專欄作家楊秉儒質疑，政府是刻意開放設計費用圖利特定廠商，前中時主筆彭蕙仙也回應說：「真的讓人不解，到底要給多少廠商搭三倍券的便車啊？」也有民眾直言，「根本是振興特定廠商吧。」天下文化作家溫曼英認為，「應把動輒數十億的印製費用，直接發給人民。」

退休教師潘啟生則指出，振興三倍券預估總經費為505億元，印製、配送及兌付等行政成本約9億元，若與當年消費券總行政成本預算19.66億元相比，換算下來，每份總成本8.3元，還少於10幾年前馬英九時代發行的消費券9.4元。但溫曼英認為，已經印了的振興券最後領不完也只能丟掉，不應與前朝相比。

民眾發揮巧思

「這是非常不環保的政府。」作家金玉梅大批，實在想不通外面已經有一個很硬的信封了，「裡面為何還要有這個塑膠套？這塑膠套還可用來做什麼？當尺用？」但她也話鋒一轉說，「不知道大小可不以裝口罩？」

有家庭主婦發揮巧思把塑膠夾再利用，變成存放發票、票券的票券夾，希望讓塑膠夾不要成為一次性垃圾。于太太表示，振興券裡面附的塑膠夾感覺滿無用的，又不環保，不想要讓這塑膠製品只用了一次就在回收或垃圾桶內，也看到有人拿來放各種超商的優惠券、咖啡券，也有人拿來夾口罩，「總之，就是廢物利用。」

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