三倍券暗藏「國家機密」 他拿尺一量意外發現政府的用心

振興三倍券昨（15）日開放領取，不少人搶在第一天拿到後都紛紛開始規劃該如何使用，不過有網友在領到三倍券後用魯班尺一量，竟發現其中暗藏玄機，三倍券長邊竟對應到「劫財」、寬則是「退財」，驚人發現讓網友全笑翻。

昨日一名網友領取到三倍券後在臉書公開社團「龜山生活通」貼出兩張照片，畫面中他用魯班尺測量三倍券的長與寬，沒想到長邊正好對應到「劫財」、而寬也對應到「退財」，兩者皆有損財、破財之意，讓他在內文表示「無意間發現了政府的用心」。

貼文一出笑翻許多網友，紛紛大讚「超有梗」，也有許多人留言表示「此為極凶之物，快拿過來，我好好幫你鎮壓住！」、「此乃劫財之物！極邪！你願意的話我1000幫你收，承擔這邪惡！」、「很樂意幫你退財」、「買了三倍券要先被劫財一千大元」、「這跟什麼數字巧合之類的有異曲同工之妙」、「難道只有我覺得你很有創意嗎？」、「這是政府的魔咒」、「你慘了，洩露了國家機密」。