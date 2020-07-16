快訊

郵局太狂！三倍券今售出86.6萬份 比首日還多

6泰國人自台灣返國發高燒檢測中 指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

數位振興券優惠難搶 民眾愛用實體券

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
振興券近日開始正式使用，雖然超商、郵局人潮爆滿，但也顯現數位振興券仍對民眾不太友善。（Photo from林亞利臉書公開相片）
振興券近日開始正式使用，雖然超商、郵局人潮爆滿，但也顯現數位振興券仍對民眾不太友善。（Photo from林亞利臉書公開相片）

數位振興券應用範圍也沒有想像中廣，以致民眾多數還是偏好實體券。主要是數位綁定許多銀行都限定名額才有高額優惠，即使不限名額的優惠頂多300元左右，而且數位振興券優惠難搶、多限定綁新卡，外送平台業無法適用，讓民眾反而認為不方便，仍超過8成多領取紙本的振興券。

優惠無法吸引民眾

振興券數位綁定效果不如預期，選擇使用信用卡、行動支付與電子票證等3大通路比重合計不到 2 成，與業者「限量銷售」優惠名額提早搶光有關，也讓消費者傾向領取實體券。另外，信用卡與電子支付業者雖然拚命行銷，但業者過去多與電商合作，這次振興券卻排除電商，過去經營的通路則無用武之處。

民眾通常會從手邊既有的行動支付與信用卡挑選合適的綁定工具，除非優惠極為誘人，否則鮮少有人會為了振興券綁定優惠特定辦新卡，當數位綁定優惠名額有限，甚至被搶購一空時，民眾索性就改領實體票券。

而且不論信用卡、行動支付或電子票證，合作對象幾乎都是具備一定規模的中大型店家，對於平日消費習慣以小攤商為主的民眾來說，同樣缺乏吸引力。

使用限制比實體多

根據《財經新報》報導，振興券主要是以實體通路交易為主，虛擬通路交易則是要經過政府認證的電商平台才能使用。例如，美食外送雖有實體餐廳，但如果消費者透過 App 訂餐付費，就無法列入振興券累計消費中。另外，振興券只能用來支付瓦斯費、電信費、天然氣費用，但是無法支付水費、電費。

若民眾選擇使用數位券，政府回饋的2000元除了匯入信用卡帳戶、電支電票餘額中外，民眾也能在 ATM 提領現金；不過要特別注意，業者是否因此取消加碼回饋的資格。譬如悠遊卡加碼最高 300元回饋的條件，是必須到超商靠卡回存2000元，但若民眾選擇提領現金、捐贈的方式，就無法獲得加碼回饋。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

延伸閱讀

金門1+1振興券提前發放？村里長：怕發不完超前部署

紓困也排、振興券也排 政府救經濟像拿納稅人的錢吃全民豆腐

三倍券恐成夢一場！七成民眾壓根沒打算「報復性消費」

郵局發售振興券第2天 嘉縣排隊人潮緩解村里長代領服務

相關新聞

郵局太狂！ 截至晚間6點已售出86.6萬份三倍券

振興三倍券開賣第二天，根據中華郵政統計，全台1299間郵局，今天截至晚間6時止，已售出振興三倍券總量為86萬8348份，...

數位振興券優惠難搶 民眾愛用實體券

數位振興券應用範圍也沒有想像中廣，以致民眾多數還是偏好實體券。主要是數位綁定許多銀行都限定名額才有高額優惠，即使不限名額的優惠頂多300元左右，而且數位振興券優惠難搶、多限定綁新卡，外送平台業無法適用，讓民眾反而認為不方便，仍超過8成多領取紙本的振興券。

影／工具機下半年受衝擊？蘇貞昌：政府紓困3.0繼續做

行政院長蘇貞昌今天下午出席在台中舉辦的「工具機口罩國家隊感恩會」，他在致詞時說，台灣疫情穩定，世界疫情不明險峻，台灣工具...

郵局排隊領三倍券比超商快 他讚長輩經驗勝年輕人引來激辯

振興三倍券昨（15）日首波發放，許多民眾紛紛到超商和郵局排隊搶購，卻也因此造成超商機台一度當機，讓許多人抱怨連連。有鄉民在PTT貼文表示自己跑了3家超商，雖然排隊人數不多，但光是系統就刷了半小時還進不去，而友人去郵局排隊不到15分鐘就拿到了，讓他無奈的問說「超商預購三倍券是不是被騙了？」

小7領三倍券 網友：按到讓我懷疑人生

「領不到還被綁架，連後悔的機會都沒」三倍券第二天發放，部分超商仍然持續當機，讓領不到的民眾大呼後悔，但因為1000元已先...

影／三倍券發放重蹈口罩之亂？蘇貞昌：這沒有亂

行政院長蘇貞昌今天下午出席台中林酒店登場的「工具機口罩國家隊感恩會」前，接受媒體訪問有關三倍券發放情況時說，三百多萬人能...

隨到隨辦！郵局領振興三倍券 一張照片曝「真的沒人」

「到郵局領振興三倍券很快就拿到了！」振興三倍券上路第二天，很多民眾爭相走告「到郵局辦理的速度超快」，連郵局都主動主擊，希...

三倍券恐成夢一場！七成民眾壓根沒打算「報復性消費」

振興三倍券於昨（15）日正式上路，公眾輿論熱烈，全民關注此項利多政策究竟能夠帶動多少消費力，但恐怕對於所謂「報復性消費」市場反彈力的期望值，不能先預設過高！

開心！今天領振興三倍券很快搞定 但有人因這規定白跑

振興三倍券第二天，塞車情況已不復見，有郵局還主動「拉客」表示今天人很少，可以早點到郵局申辦，陳姓男子在說，到郵局拿到號碼牌叫號後，幾秒就辦好了，不像大家說的要排很久，非常開心；林先生到超商為自己和家人共領5份，雖然要多試幾次，但全部5份到手只花約15分鐘，直說效率變超好。

7月23日起三倍券開放兌現 蘇貞昌指示相關單位做好準備

振興三倍券15日開跑，行政院長蘇貞昌今（16）日指示，7月23日起，三倍券就要開始商家、業者到銀行、郵局、農會兌領現金的作業，他指示財政部、金管會就相關可能的各種情況，也要預先交代、沙盤推演。

三倍券多元領取 蘇貞昌：口罩經驗造就國家進步

振興三倍券上路，行政院長蘇貞昌今天說，感謝郵局、超商員工，以及警察跟派出所協助偏鄉發放三倍券，感謝三倍券國家隊成員；口罩經驗讓三倍券有多元領取方式，這是國家進步。

排隊買台鐵便當還比較多！ 這郵局不到1分鐘買到三倍券

今天是身分證字號末碼「雙號」在郵局領三倍券的第一天，根據中華郵政公司統計，截至中午已賣出逾45萬份。根據本報記者實測，中午時間到台北火車站郵局，不到一分鐘就領到三倍券，相當快速。隊伍也只有兩人，排隊買台鐵便當的人都還比較多。

熱門新聞

關節炎大嬸排隊買三倍券怨「勞命傷財」 年輕人看傻眼

三倍券恐成夢一場！七成民眾壓根沒打算「報復性消費」

現金2800收購三倍券 網友傻眼：沒犯法？律師給解答

6G卡位戰 聯發科超前部署

在超商耗2小時領三倍券條碼刷不過 上網一查讓他氣炸

隨到隨辦！郵局領振興三倍券 一張照片曝「真的沒人」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。