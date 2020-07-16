數位振興券優惠難搶 民眾愛用實體券

數位振興券應用範圍也沒有想像中廣，以致民眾多數還是偏好實體券。主要是數位綁定許多銀行都限定名額才有高額優惠，即使不限名額的優惠頂多300元左右，而且數位振興券優惠難搶、多限定綁新卡，外送平台業無法適用，讓民眾反而認為不方便，仍超過8成多領取紙本的振興券。

優惠無法吸引民眾

振興券數位綁定效果不如預期，選擇使用信用卡、行動支付與電子票證等3大通路比重合計不到 2 成，與業者「限量銷售」優惠名額提早搶光有關，也讓消費者傾向領取實體券。另外，信用卡與電子支付業者雖然拚命行銷，但業者過去多與電商合作，這次振興券卻排除電商，過去經營的通路則無用武之處。

民眾通常會從手邊既有的行動支付與信用卡挑選合適的綁定工具，除非優惠極為誘人，否則鮮少有人會為了振興券綁定優惠特定辦新卡，當數位綁定優惠名額有限，甚至被搶購一空時，民眾索性就改領實體票券。

而且不論信用卡、行動支付或電子票證，合作對象幾乎都是具備一定規模的中大型店家，對於平日消費習慣以小攤商為主的民眾來說，同樣缺乏吸引力。

使用限制比實體多

根據《財經新報》報導，振興券主要是以實體通路交易為主，虛擬通路交易則是要經過政府認證的電商平台才能使用。例如，美食外送雖有實體餐廳，但如果消費者透過 App 訂餐付費，就無法列入振興券累計消費中。另外，振興券只能用來支付瓦斯費、電信費、天然氣費用，但是無法支付水費、電費。

若民眾選擇使用數位券，政府回饋的2000元除了匯入信用卡帳戶、電支電票餘額中外，民眾也能在 ATM 提領現金；不過要特別注意，業者是否因此取消加碼回饋的資格。譬如悠遊卡加碼最高 300元回饋的條件，是必須到超商靠卡回存2000元，但若民眾選擇提領現金、捐贈的方式，就無法獲得加碼回饋。

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