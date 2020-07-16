郵局排隊領三倍券比超商快 他讚長輩經驗勝年輕人引來激辯

振興三倍券昨（15）日首波發放，許多民眾紛紛到超商和郵局排隊搶購，卻也因此造成超商機台一度當機，讓許多人抱怨連連。有鄉民在PTT貼文表示自己跑了3家超商，雖然排隊人數不多，但光是系統就刷了半小時還進不去，而友人去郵局排隊不到15分鐘就拿到了，讓他無奈的問說「超商預購三倍券是不是被騙了？」

對於這個問題，有網友留言回覆表示這就能看出「老人經驗之談」。他說「實際才領國庫2千元新台幣，結果卻要把簡單事情變複雜」，只要找一家比較少人排隊的郵局，就可以輕鬆拿到，而且任何一家郵局都能領，「比起自以為聰明的年輕人，只能到特定便利超商領取，長輩直接排隊，不爽就換一家少人的去領，怎麼領都輕鬆方便」。

這名網友舉排隊領口罩的例子表示，長輩會到各家藥局去觀察，看看哪一間最有效率、排隊消化速度哪間最快、哪裡可以乘涼又不會太熱，「老人的經驗還是相當有學問的」。他說長輩的排隊經驗、吃的鹽比年輕人多，領數位的跟去超商領的，自以為賺到，但其實並沒有。

貼文引來網友兩派的激辯，認為到郵局領比較聰明的一方表示，「薑還是老的辣」、「去超商要去兩次，郵局只要去一次」、「結果長輩才是最聰明的，鄉民都被打臉了」、「唉！當聰明領券人，下周再去郵局拿好了」、「我家這邊郵局不用5分鐘就領到了」、「放在郵局外的椅子沒人坐沒人排，反而超商ibon大排長龍」、「現在排機台的人，跟當初那些長輩一模一樣」。

但也有網友不以為然的反駁說，「年輕人要上班，誰在那邊跟你到處找沒人的郵局」、「長輩當然有時間跑來跑去換郵局領啊」、「郵局也不是每家都離家近，還有營業時間限制」、「便利商店一樣可找人少的店，且點更多，平均排隊時間更短」、「你白天有空不表示別人也有」。