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影／三倍券發放重蹈口罩之亂？蘇貞昌：這沒有亂
行政院長蘇貞昌今天下午出席台中林酒店登場的「工具機口罩國家隊感恩會」前，接受媒體訪問有關三倍券發放情況時說，三百多萬人能在短時間領到三倍券，非常不簡單，從運送、發放等一切，可以看出台灣人民素質很高，政府準備也很用心，每一位工作同仁也非常用心，非常感謝。
媒體詢問，有人反映三倍券發放，有點像回到口罩之亂，綠營內部也有人反彈？蘇貞昌說，到處都很順，領得都很快，所以這沒有亂。
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