在超商耗2小時領三倍券條碼刷不過 上網一查讓他氣炸

振興三倍券終於在昨（15）日發放，許多民眾都想搶頭香在第一天拿到，也因此造成超商的機台當機，甚至還有人雖然印出了小白單，刷條碼時卻失敗。一名網友貼文抱怨昨天到超商領券，但條碼卻刷不過，重新操作卻顯示已經領取過了，讓他相當傻眼，氣得痛罵到底是政府詐財還是機台在搞鬼？

原PO在臉書「爆怨公社」寫道昨天去超商操作機台要領取三倍券，他拿著列印出來的小白單去櫃台刷條碼，店員刷了後卻表示刷不過必須重用，他只好再花50分鐘排隊重新操作，沒想到輪到他時，機台螢幕卻顯示「不可重複領取」，讓他很傻眼。

原PO回到家上網到「振興三倍券預訂及查詢平台」查看，發現狀態寫著「已於超商取券」，但問題是條碼沒刷過，店員也沒有給券，原PO就花了2個小時的時間在超商重複操作機台，讓他氣炸痛批「是政府利用振興券詐取人民錢財？還是機台在搞鬼？不管哪個，讓人感覺真的很差」。

貼文引來網友留言討論，「今天有遇到條碼一直刷不過問題，謝謝辛苦店員一直試到刷過為止」、「我也後悔不應該去超商預購的，預購時一直當機氣得要命，要領券時又當機剛好氣到快中風，早知道就去郵局」、「為什麼要急著今天領取？簡訊不是有寫可以避開前3天的人潮」、「振興券強頭香不會保佑你，晚點領不用人擠人不是更好嗎？」、「總是有人喜歡衝第一天去領，難道不曉得第一天問題最多嗎？」、「全家APP按一按沒排隊，3張10分鐘」。

還有網友認為原因其實出在系統異常，「作業有疏失啦，詐你那1000元幹嘛」、「個人覺得只是太多人擠在今天領，承載過高造成系統當機而已，回報後應該會得到妥善處置，直接指控政府詐財有點太誇張了」。

根據昨天領取狀況，早上9點開放領取後，10點左右超商機台曾出現當機，針對這個問題經濟部表示，因系統後台觀察有大量交易湧入，且有部分交易有逾時未能交易成功現象，所以啟動流量管制機制，先暫停三倍券系統服務，進行查檢，系統於10點半後已全面恢復服務。