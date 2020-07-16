快訊

新增一名境外移入確診 指揮中心下午2時臨時記者會說明

三倍券存量地圖改版了！每15分鐘更新 不怕撲空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

現金2800收購三倍券 網友傻眼：沒犯法？律師給解答

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在臉書社團表示自己願意用2800元收購三倍券，徵求「急需現金的朋友」，令網友納悶：不違法嗎？。記者林伯東／攝影
一名網友在臉書社團表示自己願意用2800元收購三倍券，徵求「急需現金的朋友」，令網友納悶：不違法嗎？。記者林伯東／攝影

振興三倍券昨（15）日起開放領取，但在首波發放之前，有民眾竟在網路上收購「換現金」，被一名網友發現，轉發到《爆怨公社》問大家：「這算犯法了吧？」 文章也引起眾多討論，到底能不能轉售三倍券換現金？

原PO在《爆怨公社》轉貼一則貼文，一名網友在臉書社團表示自己願意用2800元收購三倍券，徵求「急需現金的朋友」，用券即可換現金還可以在汐止面交。此舉看似是為了替想「換現金」的民眾著想，但發文者每換一組三倍券（價值3000元）就賺了200元的價差，讓原PO感到很疑惑，並好奇發問這樣難道不犯法嗎？

有網友在臉書用2800收購三倍券。圖／取自《爆怨公社》
有網友在臉書用2800收購三倍券。圖／取自《爆怨公社》

貼文一曝光後，網友紛紛回應「違規但不違法」、「不違法啊！一個願打一個願挨，各取所需」、「個人可以，營業人（就是業者）不可以」、「私人收購只能防範，無法可罰」、「不算犯法，因為沒有實名制，也沒有低買高賣的黃牛現象」、「振興券發放條例裡面其實有明文規定不得找零轉售，但經濟部又自己開記者會說不會強制執法」、「還好我把券給我爸，他給我四千」，不過也有人認為「有的人真的需要現金」。此外，除了不少人用現金2800收購，用2500元收購的也大有人在。

有網友在臉書用2800收購三倍券。圖／取自臉書
有網友在臉書用2800收購三倍券。圖／取自臉書

用2500收購三倍券的也大有人在。圖／取自臉書
用2500收購三倍券的也大有人在。圖／取自臉書

政勤法律事務所律師黃瑋如也說明，經濟部訂定振興三倍券發放辦法，第八條規定「三倍券使用上不得找零、轉售、兌換或退換現金」，這邊規範的實際上是營業人。黃瑋如指出，至於私人親友間的收購，並沒有罰則，因為就算私人收購行為，如果收購後也無法兌領，私人收購的意願就不高；私人收購後仍然做一般消費，實際上也達成了政府發放三倍券的目的，促進振興經濟。

不過事實上，經濟部長王美花曾表示，政府不贊成私人交易，禁止民眾用現金向他人收購三倍券，但店家買賣獲得三倍券後，可用三倍券再去購買原料等，做正常的商業流通。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

延伸閱讀

三倍券吃800元餐點順利結帳…店員突追出討發票 真相傻爆眼

私下買賣振興三倍券受罰？ 律師：大家誤會了

經濟部：禁用現金收購三倍券 遭檢舉將開罰不得兌現

「這是政府發給我的」國二兒子討不到三倍券 怒嗆母：妳侵占

相關新聞

首日領買逾247萬份 超商、郵局3倍券之亂

振興三倍券昨正式上路使用，郵局首度加入販賣紙本券行列，超商、超市則開始提供預購民眾領券，整日買券、領券二四七點三萬份。郵...

現金2800收購三倍券 網友傻眼：沒犯法？律師給解答

振興三倍券昨（15）日起開放領取，但在首波發放之前，有民眾竟在網路上收購「換現金」，被一名網友發現，轉發到《爆怨公社》問大家：「這算犯法了吧？」 文章也引起眾多討論，到底能不能轉售三倍券換現金？

在超商耗2小時領三倍券條碼刷不過 上網一查讓他氣炸

振興三倍券終於在昨（15）日發放，許多民眾都想搶頭香在第一天拿到，也因此造成超商的機台當機，甚至還有人雖然印出了小白單，刷條碼時卻失敗。一名網友貼文抱怨昨天到超商領券，但條碼卻刷不過，重新操作卻顯示已經領取過了，讓他相當傻眼，氣得痛罵到底是政府詐財還是機台在搞鬼？

小黃司機憂收三倍券無法兌現 交通部：車隊應協助

振興三倍券昨上路，不少計程車隊業者都紛紛推出加碼優惠，希望可以吸引民眾多多搭乘，不過如今卻有計程車運將抱怨，車隊不幫忙兌現三倍券，很擔心收了之後會不會無法變現，到時候一個月累積2、3萬元的三倍券，無法兌現就虧大了。

怕有人被搶 超商領三倍券只到晚上十點

振興三倍券昨正式領券，但國民黨質疑，口罩可以24小時領取，三倍券在超商僅開放領取時間為上午9時到晚間10時止，為何不運用超商全日營業的優勢實施人潮分流，邏輯令人費解。政院人士則表示，其實是避免大夜班有被搶的風險，另外則是晚間10時是超商換班時間，因此也只開放到此時。

三倍券實體券發放 傳統市場攤商：還沒看過有人用

「振興三倍券」開跑，實體券已經有不少開始流通。上午在板橋的傳統市場內雖然人潮洶湧，但許多攤商表示「還沒看過有人用」，業者...

郵局三倍券人潮舒緩 留意身分證尾號單雙數

振興經濟三倍券購買領券第二日，一早超商與郵局排隊購買的人潮明顯比第一天舒緩，不過在人口較密集的地區仍有不少年長者清早就到郵局排隊，新北市永和頂溪郵局志工舉著周四只針對身分證字號末碼雙數的民眾發放三倍券宣導，有的營業大廳較小的郵局則是在開門後就在門口擺放板凳給民眾坐著等。

三倍券存量地圖改版了！ 每15分鐘更新 不怕撲空

振興三倍券今開賣第二天，炎炎夏日，不少民眾領券也想要避暑，機關內附屬的郵局成為許多民眾的首選，像是台北車站內的郵局、區公...

賣超快！ 郵局開門營業才半小時已售出近9萬三倍券

三倍券開賣第二天，也是身分證末碼雙號的民眾購買三倍券的首日，一早不少郵局就出現排隊人潮，不過相較於昨天開賣首日，有民眾清晨就來排隊，今排隊時間明顯「晚許多」，大多是上午7時許才來排隊，甚至還有部分郵局外頭「空蕩蕩」，並未出現民眾早起守候排隊的情形。

明知三倍券政策亂 無端造業的政府何忍官員百姓苦

這個政府就吃定了老百姓的善良，搞出了一堆麻煩花樣，就是不管百姓苦，不怕郵局忙，還要大家拍手說「政府好棒棒」，真是太欺負善良老百姓了。什麼都是這政府說了算，什麼建議都聽不進去，老百姓排什麼隊，吃什麼苦都不在乎，就會想盡辦法拿各種限制的蠢政策來整百姓，這樣對嗎？

郵局增三倍券快速窗口 存量地圖改版

中華郵政昨起開賣紙本振興三倍券，早上一度出現當機，預料今日仍會湧現人潮，中華郵政除加派人手、加開快速處理窗口，即時存量地...

藍批4大亂象 馬英九：不認同三倍券但會領取

振興三倍券上路第一天引發領券亂象，國民黨批評發生系統當機、存量地圖不即時、郵局未設愛心櫃台、未利用超商廿四小時營業的優勢...

熱門新聞

首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

怎麼申請？哪裡用？ 藝FUN券、客庄旅遊券、動滋券、農遊券領取辦法一次看

關節炎大嬸排隊買三倍券怨「勞命傷財」 年輕人看傻眼

郵局三倍券賣超快！ 3.5個小時售出34.7萬份

國壽逾百億投資印尼銀行踩雷 保險局：損失在可控範圍

6G卡位戰 聯發科超前部署

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。