現金2800收購三倍券 網友傻眼：沒犯法？律師給解答

振興三倍券昨（15）日起開放領取，但在首波發放之前，有民眾竟在網路上收購「換現金」，被一名網友發現，轉發到《爆怨公社》問大家：「這算犯法了吧？」 文章也引起眾多討論，到底能不能轉售三倍券換現金？

原PO在《爆怨公社》轉貼一則貼文，一名網友在臉書社團表示自己願意用2800元收購三倍券，徵求「急需現金的朋友」，用券即可換現金還可以在汐止面交。此舉看似是為了替想「換現金」的民眾著想，但發文者每換一組三倍券（價值3000元）就賺了200元的價差，讓原PO感到很疑惑，並好奇發問這樣難道不犯法嗎？

有網友在臉書用2800收購三倍券。圖／取自《爆怨公社》

貼文一曝光後，網友紛紛回應「違規但不違法」、「不違法啊！一個願打一個願挨，各取所需」、「個人可以，營業人（就是業者）不可以」、「私人收購只能防範，無法可罰」、「不算犯法，因為沒有實名制，也沒有低買高賣的黃牛現象」、「振興券發放條例裡面其實有明文規定不得找零轉售，但經濟部又自己開記者會說不會強制執法」、「還好我把券給我爸，他給我四千」，不過也有人認為「有的人真的需要現金」。此外，除了不少人用現金2800收購，用2500元收購的也大有人在。

有網友在臉書用2800收購三倍券。圖／取自臉書

用2500收購三倍券的也大有人在。圖／取自臉書

而政勤法律事務所律師黃瑋如也說明，經濟部訂定振興三倍券發放辦法，第八條規定「三倍券使用上不得找零、轉售、兌換或退換現金」，這邊規範的實際上是營業人。黃瑋如指出，至於私人親友間的收購，並沒有罰則，因為就算私人收購行為，如果收購後也無法兌領，私人收購的意願就不高；私人收購後仍然做一般消費，實際上也達成了政府發放三倍券的目的，促進振興經濟。

不過事實上，經濟部長王美花曾表示，政府不贊成私人交易，禁止民眾用現金向他人收購三倍券，但店家買賣獲得三倍券後，可用三倍券再去購買原料等，做正常的商業流通。