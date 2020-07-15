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江啟臣：不會第一時間購買三倍券 將計畫幫助弱勢團體
振興三倍券今天正式上路，國民黨主席江啟臣表示，各地都出現排隊的場景和各種領取上的亂象，為避免系統塞車、當機，或加重排隊民眾的負擔以及媒體記者的辛勞，因此他不會在第一時間購買領用；不過未來計畫向弱勢團體訂購相關的商品，希望發揮拋磚引玉的效果，幫助他們共度難關。
江啟臣表示，過去募款就非常辛苦的弱勢團體在這次疫情中成為「弱勢中的弱勢」，許多社福團體跟我們反映，庇護工廠因為會議減少、送禮減少，因而被迫停工，孩子們頓失依靠。他呼籲民眾在使用三倍振興券振興經濟之餘，也能撥出一點額度，幫助這些弱勢團體共度難關。
江啟臣認為，三倍券政策不完善，也不便民，顯見政府缺乏完整的配措施與計畫，民眾響應政府振興經濟的措施，卻反過來受到懲罰。在野黨除了善盡提醒責任外，也會站在個人的立場，盡全力振興經濟，希望可以協助各產業度過疫情難關。
江啟臣表示，國民黨願意全力支持振興工作，但是更期待執政黨正視經濟振興計畫與措施的相關缺失並且改進，真正嘉惠台灣的經濟與民眾。
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