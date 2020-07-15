三倍券開賣首日違停亂象多 小心檢舉達人讓你「3倍變2倍」

紙本振興三倍券今（15）日開賣，其中分為郵局直購和超商預購取貨兩大通路，全台各地都可以看到這兩處大排長龍。人群多的地方除了人擠人外，也造成交通亂象。其中，臉書粉專「翻轉大台南交通違規」就PO出台南某間郵局門前的三張照片，詼諧表示「不停好車，就讓你提領3倍立即變2倍！」呼籲民眾別忘了遵守交通規則好好停車，否則收到罰單，馬上又讓荷包大失血。

臉書粉專「翻轉大台南交通違規」，是一個專為改善台南交通而發聲的社群，開放民眾針對台南交通違規違停的現象進行蒐證和檢舉。今天早上，粉專PO出三張郵局門前停滿機車和人群排隊排到郵局外面的照片，表示「今日想去郵局搶領振興三倍劵嗎？不停好車，就讓你提領3倍立即變2倍！」，PO文的最後也註明說若違規停車，機車罰600元、汽車罰900元，聲明全台南各小編們會去各地郵局附近守株待免，「準備一鍋全揣！」。甚至下重口向台南居民們表示，振興三倍券「不怕你們領，只怕領完又得繳回」。

此文一貼出，就有網友轉貼到其他臉書社團，像是「爆怨公社」，提醒網友在開心領三倍券的同時，別忘了有人在背後守株待兔，否則領到的錢還沒進入口袋，就要繳罰單花掉了。與此同時，就有網友在底下留言說到，「台南你檢舉一千萬張也改不掉違停」、「又不是今天過後就領不到，不知道在急什麼」、「國安街郵局直接圍起禁止停車」。也有網友吐槽道「違停古都台南，賺錢就是要繳罰單用的啊」、「振興券拿到當下就先收紅包了真讚！」、「因小失大，繳些回國庫，哈哈哈哈」、「爽啦！再亂停啊！」。另外，有網友好言相勸表示，「併排違停被拍照檢舉要罰2400，三倍券2000,扣除罰2400，等於是倒貼400！何苦來哉？」

紙本振興三倍券今（15）日開賣，全台各地都可以看到郵局門前大排長龍。 圖／擷取自「翻轉大台南交通違規」臉書粉專