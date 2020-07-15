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關節炎大嬸排隊買三倍券怨「勞命傷財」 年輕人看傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為北門郵局工作人員作業情形。中央社
圖為北門郵局工作人員作業情形。中央社

今（14）日振興三倍券開領第一天，全台郵局都能領取，清晨4時就有民眾開始排隊，而台北市北門郵局上午7時多就現排隊人龍，因為擔心「口罩之亂」重演，乾脆提早排隊避免久候。不過有一位病痛大嬸排隊時抱怨三倍券預購方式複雜，大罵政府是「勞命傷財」，令PTT鄉民費解，狂酸「台灣最美風景，愛嫌愛罵，但最後還是乖乖排隊領」。

一名66歲吳先生家住在萬華區，清晨四點就來排隊意外「搶頭香」，吳先生表示，自己今天是一個人來領，沒有要幫家人代領，儘管還沒有想好領了券要幹嘛，不過覺得買什麼都可以，總之先領好再說，拿到實體券比較安心。

不過根據「ETTODAY」報導，當時排隊人潮「平均年齡50歲以上」，一名排隊的李小姐患有退化性關節炎，她認為北門郵局規模大，三倍券數量也多，雖然腳不舒服，依然早上6點半特地從新北中和跑到北市中正區排隊，要拿去買日用品等等。她透露之前也曾排口罩大約2小時，並抱怨三倍券預購規則複雜，綁約之類的都搞不懂，直批政府是「勞命傷財」，況且天氣炎熱之下排隊很難受，這是政府在「整老百姓」。

由於PTT網友大多是年輕人，李小姐此說法引起PTT網友們的爭論，幾乎一面倒的表達無法理解長輩為什麼不去超商預購，堅持到郵局現場花時間和體力排隊，狂酸「台灣最美風景，愛嫌愛罵，但最後還是乖乖排隊領」、「超商預訂不用30秒，自己笨不會用就認命吧」、「明明年底前都可以領，要搶第一天怪誰」、「人性就是如此有趣」，還人套了一句交通部長林佳龍的話來嘲諷「中央：要當聰明排隊人」。

甚至有人分享自家父母經驗，認為這無關年齡問題，「我爸媽都超過60了，也是會用超商預購，之前口罩也都用app預購，不要用年紀來當藉口說不會用別的方式，只能去排隊」，更批評長輩「時代在進步，自己也要跟上，不要當只會抱怨的下流老人」。

但也有人出來幫不熟悉數位生活的長輩們反駁，「哇塞，整串嘲諷老人耶，他們排隊是礙到誰啊？」，也有人不滿意三倍券「當初消費券發放的方式簡單多了，現在領個2000麻煩的要死」，頻頻緩頰「排隊是老人的娛樂啊別剝奪」、「年輕人大多要上班上課只能預購，老人才一早去排隊正常吧」、「老人家多走走多排隊，活動筋骨身體才會健康！」。

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