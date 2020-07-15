江啟臣：欺負國民黨可忍 領券混亂人民埋單不能忍

振興三倍券今天日正式上路，上午不少民眾頂著烈日在郵局前排隊購買。國民黨主席江啟臣在中常會表示，這些辛苦的民眾在烈日或雨淋下排隊的煎熬，不幸驗證了國民黨當時的提醒。民進黨把在野的苦口婆心當成耳邊風，毫不理會，現在的混亂及後果就是要人民埋單。

江啟臣表示，振興的工作不分朝野，民進黨的做法卻完全抵制國民黨良善的建議，永遠是政治優先於民生算計，令人遺憾。而行政院上周通過籌編約2千億元的「紓困3.0」特別預算，未來追加預算如果通過，蔡政府的特別預算將高達1.4兆元，只要是對於紓困振興有正面助益的預算，國民黨都願意支持，但是不斷追加預算，只是凸顯出民進黨對於紓困振興的過度樂觀，以及缺乏相關規劃。

江啟臣批評，如擠牙膏式的預算編列，更可能降低施行的成效。在國外疫情仍在高峰的狀況下，以出口為導向的國內產業，衝擊恐怕更加嚴重，民進黨政府沒有長遠思考，只有急救章辦法，如何因應後疫情時期深遠的影響。

江啟臣說，國民黨不怕民進黨的嘲諷、謾罵，因為國民黨正在積極實踐對的道路。國民黨可以論述，可以衝撞，可以纏鬥，但是仍要提醒執政黨，國家是大家的，「欺負國民黨我們可以忍，但是為了國家的發展，我們不會忍」。