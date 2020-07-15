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影／清晨4點排隊！領三倍券爆量 郵局、超商先後當機
振興三倍券15日開始領取，民眾有參與第一波超商預購就可回原店領券，若先前沒參加超商預購，也可以直接前往郵局排隊。在北門郵局領取三倍券的吳先生就表示，自己清晨4點多到郵局排隊。也說到整個過程不用兩分鐘，很快，到超商領券的民眾也直呼，速度比預期快很多。
但似乎全台領券人潮爆量，郵局和超商先後出現系統當機。超商店員表示，9點起服務11個客人，有3個都有異常狀況，讓他快瘋掉。經濟部表示，因系統後台觀察有大量交易湧入，且有部分交易有逾時未能交易成功現象，所以啟動流量管制機制，先暫停三倍券系統服務，進行查檢，系統於10點半後已全面恢復服務。
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