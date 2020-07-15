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怎麼申請？哪裡用？ 藝FUN券、客庄旅遊券、動滋券、農遊券領取辦法一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
文化部「藝FUN券」期望幫助相關藝文業者，並鼓勵民眾參與藝文活動。聯合報系資料照片
文化部「藝FUN券」期望幫助相關藝文業者，並鼓勵民眾參與藝文活動。聯合報系資料照片

三倍券今天（15日）正式開始領取，但是除此之外，各部會也加碼推出振興方案，例如文化部推出可看電影、買書的「藝FUN券」；客委會推出「浪漫客庄旅遊券」；教育部推出「動滋券」；農委也有「農遊券」，這些票券若能幸運全數拿到手，加上三倍券，就等於付出1000即可獲得7150元。但是這些票券這麼多，有什麼用途，又該如何領取呢？整理包帶你一次看！

除了振興三倍券，各部會也紛紛加碼推出補助券。
除了振興三倍券，各部會也紛紛加碼推出補助券。

一、600元藝FUN券

優惠內容與用途：文化部發放200萬份的藝FUN券，每份價值600元，可用在看電影、買書、購買藝文活動門票，和超過一萬家通過文化部申請的藝文店家。

申請資格：凡持有我國身分證之國民及持有居留證之非本國籍配偶皆可申請，一人僅限領取一次，需擁有手機門號。

申請方式：7月18日上午9點起開放下載手機「藝FUN券APP」，依照指示完成註冊，填寫個人資料後，即可參加抽籤。

申請時間：7月18日09:00至7月20日21:00，中籤者會在7月21日收到領取通知。

使用期限：7月22日至12月31日

使用地點：博物館、地方文化館、社區營造場域、文化資產保存場域、工藝創作銷售場域、音樂、藝文展演空間、文創園區、文創聚落、書店（出版社）、唱片行、樂器行、電影院、展會、市集、街頭藝人、藝文工作者、藝文展演預購票券電商平臺等。

官網／藝FUN券專區
藝FUN券QA問答集-民眾篇

二、800元浪漫客庄旅遊券

優惠內容與用途：客家委員會為疫後振興客庄產業發展，加碼推出28萬份、每份價值800元的「浪漫客庄旅遊券」。適用於全台70個客家文化重點發展區，可在超過4000家的「浪漫客庄遊指定店」消費使用，結帳時只要打開票券掃描QR code，消費每滿100元即可折抵1張，最高可一次折抵800元。

申請資格：凡持有我國身分證之國民及持有居留證之非本國籍配偶皆可申請，一人僅限領取一次，需具備手機。

申請方式：透過LINE加入「客家委員會」官方帳號(ID：@hakka_gov) 成為好友，於活動期間前往活動帳號「浪漫客庄遊」完成登錄，即可參加抽獎。

此外，為體恤對網路陌生的長輩，客委會特別推出「侍親優先方案」，家中有65歲以上長輩的家庭，可由年輕人代為登錄（至多兩位長輩），並優先登記抽籤。

申請時間：依年齡分為兩個梯次

1.敬老家庭券：7月15日09:00至7月19日24:00開放抽籤登記，7月20日客委會官網公布抽籤結果。
2.一般券：7月22日至7月26日申請，7月27日客委會官網公布抽籤結果。

使用期限：8月1日至12月31日

使用地點：餐廳、旅宿、零售、伴手禮，全台70個客家文化重點發展區。

哪裡可以用？

客委會舉辦「浪漫客庄旅遊券」記者會。記者陳宛茜/攝影
客委會舉辦「浪漫客庄旅遊券」記者會。記者陳宛茜/攝影

三、500元動滋券

優惠內容與用途：教育部發放400萬份，每份價值500元的「動滋券」，可用於觀賞賽事、參加體育活動或購買運動用品。抵用不限次數，直到金額用罄、逾期失效。

申請資格：凡持有我國身分證之國民及持有居留證之非本國籍配偶皆可申請

申請方式：採抽籤制度。到「動滋網」填寫個人資料登記抽籤，中籤者可獲券。7月28日公布抽籤結果。

申請時間：7月20日至7月26日登記抽籤，依身分證尾數單雙數分流：

單數：7月20日、7月22日、7月24日
雙數：7月21日、7月23日、7月25日
開放全民登記：7月26日

使用期限：8月1日至12月31日

使用地點：使用運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等皆可使用。

官網：動滋券懶人包
動滋券哪裡用

教育部部長潘文忠（中）、體育署署長高俊雄（左）和體育署綜規組組長劉姿君宣布教育部推出動滋券。記者曾思儒／攝影
教育部部長潘文忠（中）、體育署署長高俊雄（左）和體育署綜規組組長劉姿君宣布教育部推出動滋券。記者曾思儒／攝影

四、250元農遊券

優惠內容與用途：農委會發放500萬張農遊券，每張面額250元，為「電子票券」，可到農會、觀光果園、森林遊樂區消費。但為鼓勵跨區域旅遊，農遊券設有異地消費機制，僅限於居住所在地以外的農遊券合作業者使用。

申請資格：凡持有我國身分證之國民及持有居留證之非本國籍配偶皆可申請

申請方式：到農委會「農遊券申請專區」填寫個人資料，可由小孩代為登記，每支手機號碼可以代領取三份農遊券。待抽籤結果公布後，中籤者將得到一組QRcode，到合作業者消費即可出示QRcode折抵。

申請時間：第一階段已過。7月14日至7月18日開放第二階段登記，7月19日12:00農委會官網公佈抽籤結果。

使用期限：收到QRcode後60日內

使用地點：合作業者營業場域內之門票、各項農業體驗（含農事、生態、導覽、田園餐飲、個別營業場域內套裝遊程）活動、農漁特產品或伴手等。

官網：農遊券專區
農遊券合作業者

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