別急著出門！到超商、郵局領三倍券必讀指南

振興三倍券今(15日)起開放領取。一早包括郵局及超商開始出現排隊人潮。為防民眾撲空或忘了帶所需證件，在出門前來看看三倍券領取指南。不急著領三倍券的民眾也有各式各樣的晚領優惠，任君選擇。

《超商領取》

時段及步驟：

要在超商領三倍券的民眾，先到7-11 ibon機或全家FamiPort機台等其他超商機台報到。報系資料照

領取時段：第一波三倍券領取時間為7月15日至7月31日止，每日早上9點至晚上10點可領取。

7-11 ibon機台領取流程：

流程一：到7-11 ibon機台點選「振興三倍券專區」。

流程二：點選領取。

流程三：插健保卡或輸入身分證字號後4碼及領取序號。

流程四：確認資料。

流程五：持ibon輸出小白單至櫃台領取振興三倍券、店員核對證件。

全家FamiPort機台領取流程：

流程一、使用FamiPort機台進入「振興三倍券專區」

流程二、插入健保卡並輸入手機簡訊的領取序號及身分證字號末4碼

流程三、確認領取明細

流程四、印領取單據至櫃檯核對身分證件、簽收領券

全家會員APP領取流程：

流程一、需先加入全家會員並下載APP或My FamiPort APP。

流程二、進入「振興三倍券領取專區」，輸入身分證字號末4碼及購買序號

流程三、確認訂購資訊後生成三倍券專屬領取條碼

流程四、到櫃檯刷條碼，進行領取確認，待簽名後即完成。

萊爾富領取流程：

步驟一：Life-ET 機台點選「振興三倍券」

步驟二：閱讀注意事項及點選同意

步驟三：「插入健保卡」進行認證

步驟四：輸入「手機號碼」

步驟四：確認「身分證後四碼」與「應繳金額」

步驟五：列印預購繳款單至櫃台結帳

OK超商領取流程

步驟一：到 OKgo 事務機點選【振興三倍券專區按鈕】

步驟二：點選預購

步驟三：插入健保卡

步驟四：輸入手機號碼

步驟五：取出預購單據（小白單）至櫃檯繳費

《郵局領取》

台南市小東路郵局一早就有長長的排隊人龍等著領三倍券。記者修瑞瑩／攝影

領取時間：7月15日至12月31日止。開放時間依每家郵局營業時間不一。

採分流制：未預購的民眾，先看看你是單號還雙號。身分證號末碼為單號的人在周一、三、五可領取，雙號則是周二、四才能領。

已預購的民眾則是在7月20日之後才能領取，憑預約序號購券。

三大地雷時段：包括郵局一開門營業、中午休息時間及最後打烊時段，將是三大最多人潮的地雷時間。提醒若是不用上班的民眾，可避開這三個時段，此外，也先看看自己的號碼落點，採分流制會是最順暢的領取方式。全國郵局在7月18、25日兩個周六也開放加班營業，歡迎民眾多加利用。

存量在哪？還有多少三倍券：全國郵局振興三倍券即時存量地圖點選在這，今也在三倍券官網上線，各家郵局名稱、地址、電話、開放時間，及民眾最關心的存量全都露，可直接選擇Google導航看路線如何去、怎麼走。

必帶證件：健保卡、身份證，外加1000元。想直接在郵局購買現貨，必須攜帶全民健保卡，或是國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件，並攜帶1000元至郵局領取。

若是幫他人領取，除領取本人的健保卡，必須同時出具受託人的身分證明文件並繳交1000元，但不須填寫委託書。為節省時間，1人最多領取5份，並多加利用7月18日及25日兩個周六的營業時間內辦理。

晚領有優惠 你先領我先喝咖啡 來住圓山飯店一晚

圖為圓山飯店一晚要價3萬多元的環景套房。擷自圓山飯店官網

對於不急著用三倍券的民眾，可選分散領取，在7月17日以後領取，有多種優惠任君選擇。

超商「超前部署」

7-ELEVEN：宣布於7月17日起至7月21日止，取券當下當筆可享咖啡優惠三擇一，包括大杯拿鐵第2杯半價；特大美式買1送1；精品美式買1送1，並加碼送限期兌換的星巴克黑咖啡系列好友分享券，兌換期限為7月17日至7月23日。

全家：1.大杯美式、拿鐵，不限冷熱同品項買一送一，使用期限為7/15-8/9。2.大戶屋就飽900雙人餐優惠，使用期限為7/15-8/31。3.贈送100元振興購物金，單筆消費滿600立折100，限量100萬份。使用100元振興購物金報會員，再送900元振興購物金（9張100元，單筆消費滿600立折100），需下載全家APP或My FamiPort APP），最高回饋1000元，限量30萬份。

萊爾富：7/28前，會員用紙本三倍券購物，單筆消費滿500元，送200元購物金。

OK：領券憑單據，就可加碼，包括大杯美式買1杯送茶葉蛋3顆；大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml皆買1送1。

經濟部「晚鳥優惠」

第一梯次預購的民眾，若7月18日以後才去領實體券，就有機會抽中圓山大飯店住宿券，獎品內容為總價近20萬元的圓山大飯店住宿券十張，包括價值3.4萬元的環景套房一間，天際客房九間，每房價值1萬7600元，每間住宿皆含2客早餐，使用期限到2021年1月15日，除了跨年夜和元旦以外都可以使用。